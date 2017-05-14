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Volkswagen признали самой инновационной маркой в массовом сегменте

15.05.2017 16:46 — Разное | Tut.by  
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Марка Volkswagen стала самой инновационной в массовом сегменте и признанным лидером в номинациях «Интерфейс и технологии подключения» и «Автопилотирование и безопасность». В аналитическое исследование этого года были включены 60 мировых автомобильных марок.


Фото Volkswagen

Эксперты Automotive INNOVATIONS дали высокую оценку немецкому гиганту за систему помощи при движении с прицепом Trailer Assist, которая впервые появилась в моделях Golf и Tiguan и стала новинкой для соответствующих классов на мировом рынке

В направлении «Интерфейс и технологии подключения» эксперты отметили Volkswagen Golf Update, где впервые в классе для мультимедийной системы доступно управление с помощью жестов, позволяющее работать с ней интуитивно.

Volkswagen Tiguan с ассистентом перестроения Side Assist Plus стал первым автомобилем в своём классе, который обладает активным пакетом вспомогательных систем, контролирующим даже «слепую зону». Кроме того, ассистент выезда с парковки способен предупреждать о приближающихся автомобилях, а если реакции водителя не последует, система может самостоятельно затормозить. Внедрение этих функций помогло марке стать лидером в номинации «Автопилотирование и безопасность».

 
 
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