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Весна наконец-то порадует теплом белорусов

15.05.2017 17:42 — Разное | Ежедневник  
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Весна наконец-то порадует теплом белорусов

фото: nn.by

Со среды и до конца недели погоду будет определять антициклон, а значит, жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим температурным фоном.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

Во вторник, 16 мая, немного посвежеет, погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт и принесет ночью и утром на большую часть территории, а днем по юго-востоку республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +6…+12°С, в отдельных районах +2…+5°С; максимальная днем +11…+17°С, в юго-западных районах +18…+21°С.

В среду, 17 мая, ночью +1…+5°С, в отдельных районах по северу заморозки до 0…-2°С; днем +13…+19°С, по западу до +21°С.

В четверг, 18 мая, ночью +2…+7°С, днем +13…+19°С, по западу до +22°С.

В пятницу, 19 мая, ночью +4…+11°С, днем +18…+25°С.

В выходные температура воздуха прогреется в западных районах страны до +28°С.

В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы.

 
 
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Со среды и до конца недели погоду будет определять антициклон, а значит, жителей Беларуси ждет малооблачная, сухая и тихая погода с постепенно растущим...

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