Сообщение о ДТП, которое произошло вблизи деревни Остров Пуховичского района, поступило спасателям 15 мая, в 10.29. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.



Фото: МЧС

По предварительной информации, водитель «жигулей» не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся. В результате ДТП в салоне авто оказался зажат водитель. Его при помощи специнструмента доставали спасатели.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.



Фото: МЧС



Фото: МЧС