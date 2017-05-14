|
В Пуховичском районе "жигули" вылетели в кювет и опрокинулись: потребовалась помощь спасателей
Сообщение о ДТП, которое произошло вблизи деревни Остров Пуховичского района, поступило спасателям 15 мая, в 10.29. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала официальный представитель Минского областного управления
По предварительной информации, водитель «жигулей» не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся. В результате ДТП в салоне авто оказался зажат водитель. Его при помощи специнструмента доставали спасатели.
Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 15 мая вблизи деревни Остров.
|
Архив (Разное)
Комментарии