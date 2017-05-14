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Совмин провел кадровые перестановки

15.05.2017 18:00 — Разное | БДГ  
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Совет министров сообщил сегодня об увольнении ряда должностных лиц и переводе некоторых из их на другие должности.

Так, согласно постановлению Совета министров №352, от должности освобождаются: Качановский Игорь (заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, в связи с выходом в отставку), Матулис Эдвард (заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли, в связи с выходом в отставку) и Перминова Елена (директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси, в связи с переводом к другому нанимателю).

Кроме того, в порядке перевода назначены на следующие должности: Вежновец Иван на должность заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь; Павлюченко Наталья на должность главы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты; Сизин Сергей на должность заместителя начальника Белорусского железной дороги.

Напомним, что ранее Совмин произвел ряд назначений на должности представителей государства на крупных промышленных предприятий. 

 
 
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Совет министров сообщил сегодня об увольнении ряда должностных лиц и переводе некоторых из их на другие должности.

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