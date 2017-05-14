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Бывший хоккеист минского "Динамо" умер в возрасте 37 лет

15.05.2017 17:41 — Разное | Tut.by  
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В Новополоцке на 37-м году жизни умер Валентин Эберт — известный защитник, который повесил коньки на гвоздь всего два года назад.


Фото: Прессбол

Он выступал за «Минск», «Химволокно», «Керамин», «Витебск», «Юность», минское «Динамо», а последние пять сезонов провел в «Химике»-СКА, где после завершения карьеры остался работать начальником команды. Эберт сыграл в белорусской экстралиге 668 матчей (набрал 163 (43+120) очка), и по этому показателю входит в десятку лучших за всю историю национального первенства. Он выигрывал золото (2002, -04), серебро (2000, -01, -06, -07, -14, 15) и бронзу (2005, -08) национального чемпионата. С юношеской и молодежной сборной участвовал в чемпионатах Европы и мира.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Новополоцке на 37-м году жизни умер Валентин Эберт - известный защитник, который повесил коньки на гвоздь всего два года назад.

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