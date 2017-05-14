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Призывников начали отправлять в части белорусской армии

15.05.2017 18:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Военные комиссариаты Беларуси начали отправлять призывников в войска, новое пополнение будет прибывать в воинские части до 31 мая.

Призывников начали отправлять в части белорусской армии
© Sputnik/ Виктор Толочко, Сергей Пушкин
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Весенний призыв 2017 года вышел на финишную прямую: уже с понедельника военкоматы отправляют новое пополнение в войска. В первый день для службы в армии были направлены порядка тысячи призывников со всей Беларуси.

В планах Минобороны – призвать весной на службу порядка 10 тысяч юношей. Тысяча призывников пройдут службу в резерве.

Несмотря на то что уже начата отправка в войска, медицинские освидетельствования призывников до сих пор продолжаются. Отправка в войска продлится до 31 мая, а присягу новобранцы примут 10 июня.

В мае же в Беларуси будут демобилизованы те, чей обязательной срок службы уже истек.

Белорусские мужчины обязаны проходить службу в армии, если им это позволяет здоровье, взгляды и семейное положение. Призывной возраст для юношей заканчивается в 27 лет. Срок службы в армии составляет полтора года для лиц без высшего образования, год – для тех молодых людей, у которых есть диплом о высшем образовании. При желании в армию может пойти на службу и женщина.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего весной на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируют направить порядка десяти тысяч юношей.

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