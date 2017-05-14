Призывников начали отправлять в части белорусской армии

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Военные комиссариаты Беларуси начали отправлять призывников в войска, новое пополнение будет прибывать в воинские части до 31 мая.



© Sputnik/ Виктор Толочко, Сергей Пушкин Ужесточение экзамена и отсрочка от армии: предложение Минздрава

Весенний призыв 2017 года вышел на финишную прямую: уже с понедельника военкоматы отправляют новое пополнение в войска. В первый день для службы в армии были направлены порядка тысячи призывников со всей Беларуси.

В планах Минобороны – призвать весной на службу порядка 10 тысяч юношей. Тысяча призывников пройдут службу в резерве.

Несмотря на то что уже начата отправка в войска, медицинские освидетельствования призывников до сих пор продолжаются. Отправка в войска продлится до 31 мая, а присягу новобранцы примут 10 июня.

В мае же в Беларуси будут демобилизованы те, чей обязательной срок службы уже истек.

Белорусские мужчины обязаны проходить службу в армии, если им это позволяет здоровье, взгляды и семейное положение. Призывной возраст для юношей заканчивается в 27 лет. Срок службы в армии составляет полтора года для лиц без высшего образования, год – для тех молодых людей, у которых есть диплом о высшем образовании. При желании в армию может пойти на службу и женщина.