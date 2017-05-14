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Белорусы о переносе начала уроков на 9 утра: все равно спать захотят
15.05.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Предложение президента перенести начало занятий в школах на 9 утра, чтобы у детей была возможность дольше поспать, встретило неоднозначную реакцию. Недавние школьники утверждают, мол, были бы рады поспать подольше. А вот родители уверяют, что не смогут успевать собирать детей в школу, будут опаздывать на работу — одним словом, нововведение принесет, будь оно принято, только проблемы.
Те, чьи дети еще малы для школы, реагируют стойко — ну мы же как-то самостоятельно собирались на работу.
Что думают минчане о возможных изменениях в своем расписании, смотрите в видеоопросе Sputnik.
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Мнения белорусов о переносе начала занятий в школах разделились: кто-то считает, что выспавшийся ребенок будет лучше усваивать знания, кто-то уверен, что дети все...
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