MILEX-2017: какими вооружениями будут удивлять белорусов

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2017 пройдет 20-22 мая сразу на двух площадках в Минске, уже есть подробная программа мероприятий.



© Sputnik Руслан Кривобок ГВПК пообещал в 2017 году сделать свой "доморощенный" гранатомет

Последняя выставка MILEX прошла в 2014 году в строении национального выставочного комплекса "Белэкспо", на ней свою продукцию тогда представили 169 предприятий, конструкторских бюро, НИИ, вузов и других организаций из пяти стран. Экспозиция выставки составляла шесть тысяч квадратных метров в помещении НВЦ и более восьми тысяч квадратных метров – на открытой площадке.

Что такое MILEX

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX – одновременно и "смотр" последних новшеств и разработок в военной сфере, и площадка для проведения стратегических переговоров. Например, на прошлой выставке в 2014-м белорусский Госкомвоенпром успешно провел переговоры с делегациями некоторых иностранных государств по вопросам военного и военно-технического сотрудничества.

Для большинства минчан и гостей столицы, разумеется, международная выставка вооружения и военной техники MILEX – возможность увидеть современную военную технику, в том числе на знаменитые РСЗО "Полонез".

MILEX – одно из крупнейших подобных мероприятий в Европе, и ознакомиться с выставкой приезжают представители многих стран.

Что можно посмотреть на MILEX-2017

Посетить выставку на территории "Минск-Арены" простым гражданам будет нельзя, но в аэропорт "Минск-1" зрители 22 мая могут приходить – с 10:00 до 15:00.

Как обещают организаторы, на выставке будут представлены системы ПВО малого и среднего радиуса действия, высокотехнологичное оборудование и системы, боеприпасы и спецхимия, автомобили и тягачи, авиация и ракетно-космические комплексы, военное обмундирование и многое другое.

Свое участие в выставке уже подтвердили официальные делегации из Азербайджана, Бангладеш, Арабской Республики Египет, Кыргызстана, Китая, Нигерии, Российской Федерации, ряда других стран. В работе форума участвовать будут 55 официальных делегаций из 27 государств.

Кроме того, на выставке обещают показательные выступления, демонстрация возможностей образцов ВВСТ, а также выступление Центра Крав Мага (бойцов разработанной в Израиле военной системы рукопашного боя – Sputnik).

Сколько стоит билет на выставку MILEX

Стоимость полного билета для осмотра выставки — пять белорусских рублей (чуть менее шести долларов США по курсу).

Молодежь, пенсионеры и некоторые другие категории граждан имеют право приобрести льготный билет – за три рубля, то есть менее полутора долларов.

Кто организовывает MILEX

И восьмую Международную выставку вооружения и военной техники "MILEX – 2017" и седьмую Международную научную конференцию по вопросам военно-технического сотрудничества в области обороны и безопасности, проходящую одновременно, организовывают Государственный военно-промышленный комитет, Минобороны Беларуси, а также НВЦ "БелЭкспо".