Система водоснабжения в Логойске восстановлена

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система водоснабжения в Логойске запущена в 15.00. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, информация о прорыве трубопровода диаметром 200 мм в Логойске на улице Гайненской поступила в МЧС 14 мая около 18.50. Утром 15 мая без холодного водоснабжения оставались более 40 многоквартирных и более 650 частных домов. Ремонтно-восстановительные работы проводили две аварийные бригады. Причина прорыва - естественный износ трубопровода.-0-