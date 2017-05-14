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Белорусы второй месяц подряд продолжают закрывать рублевые вклады

15.05.2017 18:11 — Разное | Tut.by  
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Белорусы продолжили в апреле забирать из банков рублевые и валютные вклады. Об этом свидетельствует апрельская статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку. При этом динамика оттока депозитов немного улучшилась, отмечают эксперты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Срочные рублевые депозиты за апрель выросли на 29,9 миллионов рублей, или на 1% ровно. По последним данным, в банках белорусы хранят 3,17 миллиардов рублей.

С учетом начисленных процентов — средняя ставка в прошлом месяце составила 14,2% годовых — было начислено 37,2 миллиона рублей. В итоге отток составил 7,3 миллиона рублей, или 0,2%. Напомним, в марте рублевые депозиты снизились на 18,6 миллиона рублей, или 0,6%.

Отток по валютным депозитам в апреле составил 44 миллиона долларов, или 0,6%, а с учетом средней ставки в 2,7% годовых, отток вкладов в валюте увеличился на 59,5 миллиона долларов, или 0,9%. Однако по сравнению с мартом отток валютных депозитов также снизился: в марте белорусы забрали из банков 86,1 миллиона долларов.

— Динамика немного улучшилась, однако отток вкладов, как в рублях, так и в валюте, продолжается. По валютным депозитам — уже полтора года, а по рублевым — второй месяц. И этот отток не является случайным: снижение процентных ставок по депозитам дает о себе знать, — объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

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Белорусы продолжили в апреле забирать из банков рублевые и валютные вклады. При этом динамика оттока депозитов немного улучшилась, отмечают эксперты.

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