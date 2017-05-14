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Медсестра Ганцевичской ЦРБ уволена за нарушение инструкции по введению препарата

15.05.2017 18:13 — Разное | БелТА  
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15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Медсестра Ганцевичской центральной районной больницы, по вине которой трехлетняя девочка попала в реанимацию, уволена с работы за нарушение инструкции по введению лекарственного препарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома Виктор Михаловский.

"Сегодня в Ганцевичах проходило заседание лечебно-контрольной комиссии. За нарушение инструкции по введению препарата медсестру уволили", - сказал Виктор Михаловский. Он уточнил, что медработник была со стажем. "Она практически сразу поняла, что совершила ошибку, поэтому большая часть лекарства осталась в катетере, - дополнил руководитель облздрава. - Неординарный случай. К счастью, все закончилось благополучно. Сейчас состояние девочки удовлетворительное. На днях ее должны выписать из больницы".

Как сообщалось, малолетняя жительница Ганцевичей 2013 года рождения поступила в больницу в ночь на 10 мая. С диагнозом "острая респираторная вирусная инфекция с кишечным синдромом" ребенка госпитализировали в терапевтическое отделение. Утром следующего дня медсестра отделения по ошибке ввела девочке внутривенно 1 мл назначенный для лечения препарат "Биофлор". У малышки резко ухудшилось самочувствие: стали синеть руки, она пожаловалась на холод. Медработник тут же поняла, что допустила ошибку, и извлекла из вены катетер, в котором находилась основная часть препарата.

Девочку удалось спасти благодаря неотложным реанимационным мероприятиям. Сейчас она вместе с матерью находится в Минской детской инфекционной клинической больнице.

По этому инциденту Следственный комитет проводит проверку.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"Сегодня в Ганцевичах проходило заседание лечебно-контрольной комиссии. За нарушение инструкции по введению препарата медсестру уволили", - сказал Виктор...

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