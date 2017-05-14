В Беларуси 34 тысячи домов и квартир принадлежат иностранцам

Более 42 тысяч капитальных строений в Беларуси принадлежат иностранцам

сообщает сайт Государственного комитета по имуществу.





Всего строения, расположенные на территории Беларуси, на праве собственности принадлежат гражданам более 83 стран, а общая площадь этих объектов недвижимости превышает 3 миллиона 194 тысячи квадратных метров. Если предположить, что средняя цена квадратного метра — около 500 долларов, вся недвижимость иностранцев в стране «потянет» на 1,6 миллиарда долларов.

Среди всех метров больше всего — жилых. Это более 34 тысяч домов и квартир, общая площадь которых почти 2,4 миллиона квадратных метров.

Среди владельцев недвижимости в Беларуси больше всего россиян. Десятка выглядит так:

Российская Федерация 32 097 — 2 358 462 м²;

Республика Украина 3500 — 214 877 м²;

Литовская Республика 2773 — 195 605 м²;

Латвийская Республика 743 — 50 239 м²;

Республика Казахстан 742 — 68 127 м²;

Республика Молдова 357 — 23 286 м²;

Республика Узбекистан 314 — 18 602 м²;

Республика Азербайджан 308 — 34 874 м²;

Государство Израиль 301 — 34 925 м²;

Республика Грузия 267 — 16 353 м².