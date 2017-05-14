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В Беларуси 34 тысячи домов и квартир принадлежат иностранцам
Более 42 тысяч капитальных строений в Беларуси принадлежат иностранцам
Всего строения, расположенные на территории Беларуси, на праве собственности принадлежат гражданам более 83 стран, а общая площадь этих объектов недвижимости превышает 3 миллиона 194 тысячи квадратных метров. Если предположить, что средняя цена квадратного метра — около 500 долларов, вся недвижимость иностранцев в стране «потянет» на 1,6 миллиарда долларов.
Среди всех метров больше всего — жилых. Это более 34 тысяч домов и квартир, общая площадь которых почти 2,4 миллиона квадратных метров.
Среди владельцев недвижимости в Беларуси больше всего россиян. Десятка выглядит так:
Российская Федерация 32 097 — 2 358 462 м²;
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А всего в их владении более 42 тысяч зданий.
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