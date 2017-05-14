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Гомельские таможенники изъяли две коммерческие партии предметов религиозного культа

15.05.2017 18:41 — Разное | БелТА  
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Гомельские таможенники изъяли две коммерческие партии предметов религиозного культа
Фото Гомельской таможни

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники предотвратили незаконное перемещение предметов религиозного культа в адрес российских субъектов хозяйствования, сообщили БЕЛТА в таможне.

Через пункт таможенного оформления "Новая Гута" гражданин России в легковом автомобиле ВАЗ перевозил более 870 предметов религиозного культа общей стоимостью, по предварительным подсчетам, более Br7,5 тыс. Сотрудники Гомельской таможни обнаружили культовые предметы после пересечения линии выезда из зеленого коридора.

Аналогичная попытка пресечена в пункте таможенного оформления "Терюха". В плацкартном купе вагона пассажирского поезда Киев-Санкт-Петербург под сидением бокового места обнаружена современная религиозная атрибутика в количестве более 1 тыс. единиц на сумму превышающую Br800.

По фактам нарушений таможенного законодательства начат административный процесс по статье 14.5 КоАП Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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