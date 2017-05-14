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Празднование Дня семьи: что крутого ожидается на матче "Крумкачы" - "Славия"

15.05.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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Во вторник 16 мая «Крумкачы» дома принимают футбольный клуб «Славия-Мозырь». Этот матч пройдет на стадионе на ул. Маяковского, 127/3, и начнется в 19.00. Игра при поддержке МТС будет транслироваться на официальном сайте АБФФ (abff.by) и YouTube-канале «воронов», а также на телеканале MIHCK-TV.


Фото: Юлия Рипинская

Но, конечно, лучше прийти на стадион! И вот почему.

День семьи

15 мая отмечается международный День семьи. Поэтому вторничный матч против «Славии» будет посвящен семьям болельщиков «воронов». Приходите всей семьей, приводите детей, и вас точно порадуют новые развлечения в фан-зоне!


«Крумкачы» пригласили веселого клоуна, который будет раздавать малышам шарики, выдувать огромные мыльные пузыри и просто веселиться вместе с вами. В этом с ним посоревнуется обаятельный маскот Крумка, к которому дети так и липнут. А к уже привычному на наших домашних матчах аквагриму добавится зона рисования: ребятишки смогут изобразить все, что захотят, на большом плакате.

Каждого ребенка «вороны» порадуют шариком, а каждый взрослый сможет получить бесплатную распечатанную фотографию. Делайте яркие снимки и получайте сок № 1 в подарок!


Среди тех, кто купит билет на матч в интернете, «Крумкачы» разыграют ящик кваса от «Крынiцы». Ну и, конечно, как всегда в этом сезоне, не обойдется без выступления девушек из группы поддержки Chili Girls.

А главное — «Крумкачы» обязательно порадуют классным футболом. Ждем вас на игре!

А что про футбол-то?

«Крумкачы» лишь дважды играли против «Славии» в официальных играх. В прошлом году «вороны» обменялись с мозырянами домашними победами. В первой игре главный тренер «Славии» Юрий Пунтус запомнился эмоциональной и пламенной речью в адрес удаленного защитника. Во втором матче «Славия» добыла победу на 93-й минуте буквально за секунду до свистка.

«Славия» не очень удачно стартовала, так что отступать ей некуда. Учитывая, в какой яркий и атакующий футбол без оглядки на свои ворота стараются играть мозыряне, это должно быть очень весело. Настолько, что игра заслуживает вашего присутствия.

Матч «Крумкачы» — «Славия» пройдет 16 мая на стадионе на ул. Маяковского, 127/3, и начнется в 19.00.

 
 
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Во вторник 16 мая "Крумкачы" дома принимают футбольный клуб "Славия-Мозырь".

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