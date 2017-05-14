Через несколько лет в Беларуси потребуется новое повышение пенсионного возраста





Нынешняя пенсионная реформа решает проблему дефицита пенсионного фонда лишь до 2022 года. После этого потребуется новая реформа, которая может выразиться в очередном повышении пенсионного возраста.

Такие выводы содержаться в статье исследователей Катерины Лисенковой и Катерины Борнуковой "Последствия старения населения для пенсионной системы Республики Беларусь", опубликованной в научном журнале Baltic Journal of Economics, пишет Thinktanks.by .

Демографическая ситуация приводит к росту дефицита пенсионного фонда

Напомним, что повышение пенсионного возраста в Беларуси началось с текущего года. Ежегодно он будет ежегодно увеличиваться на полгода, пока не достигнет 58 лет у женщин и 63 года у мужчин. Данный процесс завершится в 2022 году.

«Мы посчитали, как будет наполняться пенсионный фонд. Выяснилось, что его дефицит можно будет удерживать на приемлемом уровне, то есть ниже 1% от ВВП, только до 2022 года. После этого дефицит будет расти», - сказала в интервью Thinktanks.by эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Эксперт напомнила, что дефицит пенсионного фонда впервые образовался в 2014 году. «До этого дефицита не было в связи с благоприятной для пенсионной системы демографической ситуацией. В начале 2000-х на пенсии было поколение детей войны, количество пенсионеров было небольшим, а на рынок труда в то время выходило поколение беби-бумеров 1980-х. Теперь ситуация меняется: пенсионерами становятся люди, родившиеся в период послевоенного беби-бума, а на рынок труда выходит поколение 1990-х, периода резкого снижения рождаемости. Теперь молодежь только частично замещает на рынке труда людей, которые уходят на пенсию. Занятость падает, из-за этого снижаются взносы в пенсионный фонд, при этом количество пенсионеров увеличивается», - пояснила Катерина Борнукова.

Ситуация настолько плоха, что государство даже не соблюдает заложенное в законодательстве требование об индексации пенсии в соответствии с уровнем средней зарплаты. И в 2015, и в 2016 году пенсии сокращались быстрее, то есть не индексировались полностью или частично.

Дефицит пенсионного фонда может поставить страну перед необходимостью новых внешних заимствований

Повышение пенсионного возраста является быстрым способом решить проблему дефицита пенсионного фонда.

«В целом такое решение имеет смысл: продолжительность жизни постоянно растет, и многие люди, достигая пенсионного возраста, стремятся продолжить работать», - отметила Катерина Борнукова. По словам эксперта, нынешнее повышение пенсионного возраста на три года позволит в течение нескольких лет удерживать дефицит пенсионного фонда в пределах 0.5% от ВВП.

«Однако после того, как реформа завершится, снова начнется рост дефицита. К 2035 году дефицит может достичь 2% от ВВП. Как только дефицит превысит 1%, а это, по нашим расчетам, произойдет в 2025 году, ситуация станет критичной для бюджета. Для того, чтобы найти необходимые средства, придется наращивать внешний долг. Это будет непросто сделать из-за того, что Беларусь уже исчерпала возможности заимствований: сегодня деньги приходится занимать, чтобы возвращать старые долги», - считает Катерина Борнукова.

Следует ожидать нового этапа пенсионной реформы

Это означает, что новый этап пенсионной реформы в скором будущем неизбежен. «По нашим расчетам, единственным сценарием поддержания пенсионного фонда до 2040 года с приемлемым дефицитом является повышение пенсионного возраста до 65 лет как у мужчин, так и у женщин», - сказала эксперт.

Комментируя возможность решения проблемы с помощью введения системы частных пенсионных фондов, Катерина Борнукова отметила ряд проблем: «Альтернативные способы пенсионных накоплений нужно развивать уже сейчас. Но к сожалению, если люди будут отдавать только часть взноса в пенсионный фонд, а часть переводить в накопления на собственную пенсию, сегодня пенсии будет выплачивать не из чего. Вторая проблема связана с тем, что в Беларуси абсолютно не развит фондовый рынок. Традиционно пенсионные фонды делают довольно консервативные вложения в акции и облигации. В нашей стране для этого нет необходимых инструментов».