О том, как на столичных дорогах обкатывают электробусы белорусского производства, мы уже рассказывали. В понедельник, 15 мая, электробус выехал на маршрут. AUTO.TUT.BY отправился в рейс вместе с пассажирами и узнал, как реагируют и что говорят люди про новый транспорт.





Электробусы работают на троллейбусном маршруте № 59 ДС «Серова» — улица Долгобродская. Расписание электробусов на сайте ГП «Минсктранс» даже выделили в отдельную строку.



Скриншот с сайта ГП «Минсктранс»

В «разведку» на маршрут электробус выезжал еще в прошлую пятницу — 12 мая. Пассажиры к необычному автобусу присматривались и даже любопытствовали у водителя, что за дивный транспорт их перевозит.

— Несколько раз люди заглядывали ко мне в кабину и спрашивали, что это за транспорт такой и по какому маршруту он будет ездить, — рассказывает водитель электробуса Алексей Русаков.



Водитель электробуса Алексей Русаков

Утром в понедельник на ДС «Серова» многолюдно: здесь останавливается общественный транспорт, который развозит людей по семи городским маршрутам. Маршрут № 59 у пассажиров особенно востребован: на конечной остановке пассажиры заняли все 38 сидячих мест и заполнили половину салона.





Большую часть пассажиров не особенно интересовало, что за транспорт их перевозит: они привычно расходились по электробусу и занимали места.

Во время движения кто-то дремал, другие «тонули» в мобильниках и планшетах.

— Да, я знаю, что это электробус, читала на TUT.BY, поэтому я его и не рассматриваю, — оторвалась от телефона Ирина. — Снаружи он другой, отличается от троллейбусов и автобусов, а внутри — обычный троллейбус. Разве что еще красивый, чистый, неиспорченный.





— Как на чем я еду? На троллейбусе, — удивляется вопросу корреспондента Дмитрий, и еще больше удивляется, когда узнает, что это электробус. — Правда, я не обратил внимания, в какой транспорт сел: понедельник, не проснулся еще. Хотя да, здесь поручни зеленого цвета, а в старом троллейбусе — оранжевые.

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На улице Кижеватова электробус обгоняет велосипедиста. Тот, увидев, что мимо проезжает новый вид транспорта, нажимает на педали, на остановке равняется с кабиной водителя и тормозит:

«Класс!» — поднимает большие пальцы на обеих руках велосипедист. Водитель в ответ улыбается и приветливо машет рукой.





— Это что за транспорт: автобус или троллейбус, как пойдет? — на остановке заглянула в переднюю дверь женщина, не решаясь зайти в салон. Узнав от пассажиров, что это «обычный 59-й троллейбус», женщина заскочила в электробус и присела на одиночное сиденье, возле которого находилась электророзетка.

— Я слышала, что в Минске испытывают электробусы, но не знала, что это он и есть, — объяснила свою заминку при посадке Наталья. — Вообще, этот электробус очень приятный, дизайн такой современный, сиденья красивые и цвет приятный — зеленый, успокаивающий.

Женщина не знала о дополнительных опциях, которые есть в салоне электробуса — разъемах USB и электророзетках, рядом с одной из которых она как раз и села.





— Ого! Это очень хорошо, как раз я и подзаряжу немного телефон — дома не успела это сделать, — обрадовалась пассажирка и тут же подключила телефон к розетке.

Проехав еще пару остановок, Наталья отметила, что «этот электробус едет плавно, нет рывков и дерганий, как в обычном троллейбусе — может, это водитель такой высококлассный или транспорт такой суперсовременный?».





На одной из остановок зашли новые пассажиры.

— Во, новый! — воскликнул молодой человек. А на вопрос корреспондента о том, знает ли он, в какой транспорт сел, парень немного смутился и пожал плечами: — Некий электробус. Я в интернете читал, что они тестируются. Но он внутри хороший, красивый и удобнее, чем старые троллейбусы — места больше, — сказал Сергей.

— Ну как вы тут? Нормально ездит? — заглянул в окошко к водителю за талончиком и заодно поинтересовался у водителя мужчина.





В салоне ехали и пассажиры с детьми: для них поездка была настоящим приключением. В пути родители рассказывали малышне о новом транспорте, а те искренне радовались, что до детского сада или школы им удалось проехать на электробусе.

— Это электробус, а не троллейбус. Потому что он без «рогов», — показала свою осведомленность маленькая гимназистка Василина. Девочка едет на электробусе второй раз — в пятницу прокатилась на желтом, а сегодня — на белом.





Такую же неподдельную детскую радость от электробуса мы заметили у пассажира, который выскочил из впереди едущего троллейбуса 49-го маршрута и пересел в наш электробус. Мужчина с любопытством прошелся по полупустому уже салону и крутил головой во все стороны.

— Я слышал, что у нас уже есть электробусы, но вживую не видел их, поэтому не удержался и выскочил, чтобы посмотреть, — смущаясь, признался Анатолий. — Все сделано прекрасно — дизайн, цвет. Салон уютный. Я живу на Асаналиева и 59-й маршрут проходит рядом, мне очень приятно будет ездить на этом электробусе.







Электробус выезжал с ДС «Серова» при 100%-й зарядке суперконденсатора. До конечной остановки на улице Долгобродской электробус разрядился на 40%. И хотя обратный рейс можно было выполнить на одной зарядке, водитель выделил около 4−5 минут для подзарядки до 90%. Длина оборотного рейса электробуса — 24 километра.

Проезжая по Партизанскому проспекту, электробус нагнал троллейбус того же маршрута, поэтому к остановке подъезжали одновременно два, практически пустых, транспортных средства.

— Лена, Лена, пошли скорей во второй, это ж этот новый элетротроллейбус! — закричала перед открытыми дверями двух транспортных средств девушка.





Первое время новый транспорт будет работать только по будним дням. Сейчас рейсы на электробусах назначены как дополнительные, старые троллейбусы по-прежнему курсируют по старому графику. В будущем дублирующие маршруты уберут. Пока на рейсе работает четыре электробуса. А до конца года в троллейбусный парк № 2 докупят еще 16 электробусов.