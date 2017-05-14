Во Франции представили автомобиль для нового президента

Марка DS, входящая в состав PSA Peugeot Citroen, представила особую версию кроссовера DS 7 Crossback. Автомобиль подготовили специально для нового президента Франции — Эммануэля Макрона, сообщает пресс-служба бренда.





Вседорожник получил окраску кузова Ink Blue, особые логотипы Французской Республики, флагшток для триколора, мягкую сдвижную крышу на электроприводе, а также 20-дюймовые алюминиевые колесные диски. Салон отделан черной кожей с позолоченной контрастной прострочкой, выполненной специалистами компании Atelier Maury.

Президентский кроссовер оснащен новой адаптивной подвеской Citroen, работающей на основе отдельной камеры. Она считывает неровности дороги, после чего электроника устанавливает необходимую жесткость амортизаторов для каждого колеса по отдельности. Автомобиль также укомплектован фирменной системой полуавтоматического управления DS Connected Pilot.





Данные о силовых агрегатах автомобиля Макрона держатся в секрете. Топовая версия стандартного вседорожника, дебютировавшего в марте на Женевском автосалоне, оснащается гибридной установкой. В ее состав входит бензиновый двигатель, развивающий 200 л.с., а также два 80-киловаттных электромотора. Исключительно на электрической тяге кроссовер способен проехать 59 километров.

Кроссовер Макрона станет первым экземпляром модели, которая появилась на дорогах. Официальные продажи DS 7 Crossback стартуют только в начале 2018 года.