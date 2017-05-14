ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От ученых до министров. Для разработки новой концепции декрета № 3 создали рабочую группу

15.05.2017 19:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Для разработки новой концепции декрета № 3 создали специальную межведомственную рабочую группу, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко. Проект изменений в декрет планируют представить на рассмотрение президенту в начале июня, сообщили FINANCE.TUT.BY в Совмине.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Напомним, Александр Лукашенко во время обращения с Посланием к народу и депутатам высказался по поводу нашумевшего декрета № 3. Он предложил парламентариям продумать такую концепцию, которая заставит работать прежде всего 350 тысяч человек, которые неконкурентны на рынке труда и «не хотят работать». «Что будем с ними делать? Если вы предложите альтернативу, как заставить их работать, я отступлю», — заявил президент

Буквально за два дня до этого — 19 апреля — премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для разработки новой концепции декрета № 3 под председательством Василия Жарко. В нее попали почти три десятка человек, в том числе многие министры — труда и соцзащиты Ирина Костевич, финансов Владимир Амарин, экономики Владимир Зиновский, образования Игорь Карпенко, здравоохранения Валерий Малашко, по налогам и сборам Сергей Наливайко, связи и информатизации Сергей Попков, транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В группу также включили также зампреда Совета Республики Марианну Щеткину, депутатов — Тамару Красовскую и Болеслава Пирштука, заместителя председателя Миноблисполкома Виктора Сиренко, заместителя директора ПВТ по маркетингу и развитию Александра Мартинкевича, директора Института экономики НАН Беларуси Валерия Бельского и других.

— Продолжается работа над выработкой изменений в декрет № 3, в начале июня, как планируется, их направят на рассмотрение главе государства, — сообщили в Совмине. —  Заседания рабочей группы проходят по мере необходимости.

Участники группы не афишируют, какие варианты изменений в декрет они рассматривают.

— Ведется работа. Обсуждается практика реализации декрета, учитываются все проблемные моменты, чтобы выработать какие-то новые подходы, внести предложения главе государства, — отметила директор центра исследований государственного управления Академии управления при президенте Ирина Сидорчук.

По ее словам, задача группы — «проанализировать плюсы и минусы декрета, для этого учитываются и общественное мнение, и публикации в СМИ, и мнение госслужащих».

— Декрет был и будет, обсуждаются варианты, как его усовершенствовать. В послании президент сказал о том, как заставить работать тех, кто не хочет работать. Сегодня только об этих людях идет речь. Но еще рано о чем-то говорить, пока все в работе, мы тщательно работаем, — уточнила депутат Тамара Красовская.

Директор Института экономики НАН Беларуси Валерий Бельский также не стал конкретизировать, какие варианты изменений группа рассматривает, но сообщил, что в ближайшее время должны стать известны промежуточные результаты. Напомним, ранее Валерий Бельский рассказывал, что «Институт экономики в соответствии с поручениями президента рассмотрел множество стратегий, которые помогли бы пополнить и использовать фонды общественного потребления: от совершенствования системы налогообложения с увеличением налоговой нагрузки на потребление и дифференциацией налога на доходы (за счет роста вычетов для низкооплачиваемых сотрудников) и так называемого семейного налогообложения — до внедрения дифференцированной оплаты услуг с учетом мирового опыта».

Читайте также
«За 10 дней нашли работу». Куда трудоустроили тех, кто жаловался чиновникам на декрет № 3
Оставить тунеядцев без бесплатной медицины и льгот в ЖКХ. Эксперты — про альтернативы декрету № 3
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект изменений в декрет № 3 намерены представить на рассмотрение президенту в начале июня, сообщили в Совмине.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Через несколько лет в Беларуси потребуется новое повышение пенсионного возраста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика