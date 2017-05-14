Канадцы разгромили Норвегию, Дания отправила итальянцев в первый дивизион

Сборная Канады по хоккею гарантировала себе первое место в группе В, обыграв команду Норвегии.



Reuters

Канада — Норвегия — 5:0

В составе «Кленовых листьев» отличились Брэйден Шенн, Райан О`Райлли, Марк Шейфеле и отметившийся дублем Колтон Парайко. Бросившие лишь дважды за последние два периода норвежцы после этого матча лишились шансов на выход в плей-офф.

Дания — Италия — 2:0



Reuters

Датчане не без труда обыграли итальянцев, лишив команду с Аппенин шансов на спасение. Причем причиной поражения стали ошибки ведущих защитников Италии — Томаса Ларкина и Александра Эггера. Первый сфолил за три минуты до сирены, и Никлас Хардт реализовал большинство. Итальянцы сняли вратаря, но пропустили еще один гол, после того как Эггер срезал шайбу в свои пустые ворота.