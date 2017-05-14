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Разработчики формата mp3 рассказали, что действие патентов на него прекратилось

15.05.2017 20:49 — Разное | БелТА  
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Разработчики формата mp3 рассказали, что действие патентов на него прекратилось

Разработчики формата mp3 рассказали о прекращении действия патентов на него. По сути это означает лишь "смерть" данного формата.

Сам формат не прекратит свою работу полностью, и пользователи все еще смогут прослушивать свои аудиозаписи в формате mp3. Это означает, что начался переход на более совершенные программы сжатия аудиоданных.

Данный формат был крайне популярен среди пользователей на протяжении двадцати лет. Даже сейчас его популярность не сильно ослабла. Однако эпоха mp3 завершилась, и будущее принадлежит новым, более совершенным стандартам аудиофайлов.

 
 
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