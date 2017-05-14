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Бесправник, устроивший смертельное ДТП с троллейбусом в Бресте, получил 5 лет колонии

15.05.2017 21:17 — Разное | Tut.by  
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В суде Ленинского района Бреста сегодня огласили приговор по резонансному ДТП с участием троллейбуса, в результате которого погиб пассажир микроавтобуса, сообщил помощник прокурора города Егор Кронда.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Суд признал 20-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступлений по ч.1 ст. 214 (угон) и ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Молодому человеку назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет. Кроме того, с фигуранта уголовного дела взыскан ущерб в пользу предприятия на сумму 13 тыс. за разбитый автомобиль. Вопрос о взыскании материального возмещения морального вреда родственникам погибшего будет решаться в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 6 февраля в центре Бреста. Грузчик одной из логистических компаний на служебном микроавтобусе Volkswagen Crafter врезался в остановившийся на красный сигнал светофора троллейбус. В ДТП пострадал 19-летний пассажир автомобиля — друг детства водителя, который от полученных травм 13 марта умер в больнице.

Как позже выяснилось, в крови водителя содержалось 2,54 промилле алкоголя. Водительского удостоверения он был лишен год назад за езду в пьяном виде. Более того, молодой человек никогда не имел права управления автомобилем категории С. При разрешенных 60 км/ч скорость микроавтобуса в момент ДТП составила 89 км/ч.

 
Теги: Брест
 
 
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Смертельное ДТП произошло поздно вечером 6 февраля в центре Бреста.

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