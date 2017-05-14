Беларусь заняла 89 место в Глобальном индексе энергетической архитектуры ВЭФ





Всего Всемирный экономический форум рассмотрел ситуацию в энергетике 127 стран.

Энергосистемы Швейцарии, Норвегии и Швеции занимают лидирующие позиции по эффективности в мире. Также в первую десятку Глобального индекса эффективности энергетической архитектуры 2017 (Global Energy Architecture Performance Index Report 2017), подготовленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) совместно с бельгийской консалтинговой компанией Accenture входят Дания, Франция, Австрия, Испания, Колумбия, Новая Зеландия и Уругвай.

Беларусь в индексе занимает 89 место. Все наши соседи находятся в данном рейтинге значительно выше. Так Латвия оказалась в нем на 17-й позиции, Литва – на 35-й, Польша – на 37-й, Россия – на 48-й, Украина – на 73-й.

Индекс рассчитывался по трем ключевым параметрам: экономический рост и развитие, доступ к энергии и безопасность, а также экологическая устойчивость. Идеал был бы единица. Беларусь за экономический рост и развитие получила 0,33 балла, за доступ к энергии и безопасность – 0,62 балла, за экологическую устойчивость – 0,66 баллов. Средняя оценка нашей страны составила 0,55 балла. При этом эксперты зафиксировали тренд на ухудшение ситуации в белорусской энергетической инфраструктуре.

Для сравнения, лидер рейтинга Швейцария получила среднюю оценку 0,80 балла.

Как отмечается в докладе, структура мирового потребления энергии не слишком изменилась за период с 2010 по 2014 года. На 1,4% возросла доля возобновляемых источников энергии (включая гидроэнергетику и биотопливо), незначительно снизилась доля нефти и газа, в то время как потребление угля увеличилось на 0,2%.

Индекс энергоэффективности, по замыслам разработчиков, предназначен для сравнения текущего состояния и эффективности управления топливно-энергетическим комплексом в различных странах мира. Расчёт такого индекса консолидирует три важнейших направления современного государственного регулирования: содействие развитию национальной экономики, поддержание экологической устойчивости и достижение приемлемого уровня энергетической безопасности.



