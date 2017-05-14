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Илон Маск опубликовал видео с испытания скоростного тоннеля
Известный изобретатель, основатель таких компаний как SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видеоролик с испытания скоростного тоннеля. Видеоролик он разместил в своем аккаунте в Intagram. Свой пост он начал так: “Внимание, это видео может вызвать приступ тошноты или головокружение”.
По такому тоннелю автомобили смогут перемещаться со скоростью 200 км/ч. Под постом Илон Маск также отметил, что вскоре дорога из Вествуда до Лос-Анджелеса вместо получаса будет занимать лишь пять минут.
Данный проект представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым на огромной скорости специальные платформы будут перевозить машины.
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По такому тоннелю автомобили смогут перемещаться со скоростью 200 км/ч. Под постом Илон Маск также отметил, что вскоре дорога из Вествуда до Лос-Анджелеса вместо...
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