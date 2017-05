Илон Маск опубликовал видео с испытания скоростного тоннеля

Известный изобретатель, основатель таких компаний как SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видеоролик с испытания скоростного тоннеля. Видеоролик он разместил в своем аккаунте в Intagram. Свой пост он начал так: “Внимание, это видео может вызвать приступ тошноты или головокружение”.

По такому тоннелю автомобили смогут перемещаться со скоростью 200 км/ч. Под постом Илон Маск также отметил, что вскоре дорога из Вествуда до Лос-Анджелеса вместо получаса будет занимать лишь пять минут.

Данный проект представляет собой 30-уровневую систему тоннелей, по которым на огромной скорости специальные платформы будут перевозить машины.

[Warning, this may cause motion sickness or seizures] This is a test run of our electric sled that would transport cars at 125 mph (200 km/h) through the tunnels, automatically switching from one tunnel to the next. Would mean Westwood to LAX in 5 mins.

