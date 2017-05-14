Тонкости ремонта



Косметический ремонт под ключ заметно преображает облик квартиры или дома. Он поднимает настроение жильцам, привносит в их жизнь новые ощущения и эмоции. Его преимущества — это экономичность, эффективность и быстрота. Он бывает 2-х типов — простой и сложный. В первом случае внешний вид помещения сохраняется после восстановления, во втором — полностью изменяется (используются новые отделочные материалы и вносятся изменения в технологический процесс).





Что такое косметический ремонт?

Косметический ремонт призван «освежить» помещение. Он не затрагивает такие сложные процессы, как перепланировка, замена инженерных коммуникаций, выравнивание пола. Основной перечень работ обычно выглядит так:

замена обоев, лакокрасочных покрытий;

реставрация пола, монтаж плинтусов, покраска и побелка потолка;

мелкие электромонтажные работы — замена розеток, выключателей, светильников;

демонтаж напольных покрытий;

установка дверей или восстановление их облика;

укладка керамической плитки.

Этапы ремонта в частном доме





Ремонт под ключ начинается с подготовки помещения: выносят всю мебель, снимают шторы, картины. Дальше идет демонтаж старых покрытий на потолке, стенах, полу. Пол временно закрывают полиэтиленовой пленкой. После этого черновые поверхности доводят до идеального состояния для нанесения на них новых покрытий: краски, обоев, ламината, паркета. Отделку ведут с потолка, заканчивают полом.

Между ними следующие этапы: монтаж электрооборудования, замена дверей, мелкие сантехнические работы, облицовка плиткой. В конце вывозят строительный мусор, делают уборку, заносят мебель и прочие элементы интерьера.

Последовательность ремонтных работ в квартире





Косметический ремонт под ключ в квартире ведется в том же порядке, что и в частном доме. Водоэмульсионную краску или побелку на потолке смывают смоченной в воде губкой или щеткой. Если обои на стенах практически не отдираются, используют шлифовальную машинку или наждачную бумагу. Дополнительно всю поверхность стен опрыскивают горячей водой из пульверизатора.

Ремонт под ключ строительными компаниями выполняется в срок от 1-й недели до 30 дней. На ценообразование влияет площадь помещения, состояние квартиры, стоимость отделочных материалов. Если требуется обновление всех квартир, то начать лучше с санузла или кухни.

Ремонт в ванной: этапы





Обновление ванной комнаты начинается с демонтажа сантехнических приборов: смесителей, раковин, унитаза, ванны. Далее перфоратором удаляется плитка по направлению сверху–вниз. Краска и штукатурка убирается перфоратором с металлической щеткой. Когда старые покрытия удалены, наносят гидроизоляцию, предварительно прогрунтовав поверхности. Затем приступают к укладке плитки на полу, а после — на стенах. Спустя определенное время монтируют реечный или натяжной потолок, либо проводят его покраску.

В какой последовательности делать ремонт кухни?





После освобождения помещения косметический ремонт под ключ начинают с потолка, затем переходят на стены, заканчивают полом. При такой последовательности возникает меньше проблем. Если потолок будет натяжным, его делают после того, как будет завершена отделка стен. Предварительно выполняют работы по электрике и сантехнике.

В какие часы можно делать ремонт в квартире в Беларуси?





Согласно действующему законодательству проводить ремонт в Беларуси можно с 9 до 19 часов только в рабочие дни. Поэтому во избежание конфликта с соседями и составления административного протокола запланированные работы следует проводить строго в указанное время.

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