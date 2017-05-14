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Sandero RS Racing Spirit Edition. В два раза дороже и в полтора раза быстрее обычного Sandero

15.05.2017 14:43 — Разное | Tut.by  
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Еще летом 2015 года компания Renault представила «подзаряженный» вариант хэтчбека Sandero, доработкой которого занимались специалисты отделения Renault Sport. На днях на автосалоне в Буэнос-Айресе дебютировала новая спецверсия «пятидверки» — Sandero RS Racing Spirit Edition.


Техническая начинка осталась без изменений — как и у обычного Sandero RS, под капотом тут скрывается двухлитровая атмосферная «четверка», развивающая 145 «лошадок» и 198 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 6-ступенчатая «механика».


C таким силовым агрегатом переднеприводная «пятидверка» на рекорды Нюрбургринга, конечно, не претендует, но располагает вполне сносной для «бюджетника» паспортной динамикой — до 100 км/ч она разгоняется за 8,5 секунды, максимальная скорость достигает 200 км/ч.


Отличия Sandero RS Racing Spirit Edition от исходной версии в основном декоративные — это красные акценты на кузове и в салоне, 17-дюймовые колесные диски с шинами Michelin PS4, а также тормозные суппорты красного цвета.


Всего планируется собрать 1500 «пятидверок» специальной серии — стоимость Sandero RS Racing Spirit Edition составит 21 300 долларов.

 
 
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Бюджетный хэтчбек Renault Sandero получил спортивную версию с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 145 "лошадок". на разгон до "сотни" автомобиль тратит 8,5 секунды.

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