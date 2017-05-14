Женский спорт. Как девушки боролись за титулы на чемпионате мира по муай-тай

Боевые единоборства ассоциируются преимущественно с мужчинами, но чемпионат мира в Минске показал, что и девушки чувствуют себя в муай-тай все более уверенно, а иногда приковывают к себе даже большее внимание зрителей. Лучшие кадры женских боев ЧМ — в галерее SPORT.TUT.BY.









































































































