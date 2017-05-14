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Женский спорт. Как девушки боролись за титулы на чемпионате мира по муай-тай

15.05.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
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Боевые единоборства ассоциируются преимущественно с мужчинами, но чемпионат мира в Минске показал, что и девушки чувствуют себя в муай-тай все более уверенно, а иногда приковывают к себе даже большее внимание зрителей. Лучшие кадры женских боев ЧМ — в галерее SPORT.TUT.BY.





















































 
Теги: Минск
 
 
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Боевые единоборства ассоциируются преимущественно с мужчинами, но чемпионат мира в Минске показал, что и девушки чувствуют себя в муай-тай все более уверенно, а...

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