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Эксперты признали Volkswagen одной из самых инновационных компаний

15.05.2017 23:03 — Разное | БелТА  
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Эксперты признали Volkswagen одной из самых инновационных компаний

К такому выводу пришли автоэксперты из Automotive Innovations. Они уточнили, что Volkswagen стал самой "продвинутой" компанией в массовом сегменте и лидером сразу в двух номинациях - "Интерфейсы и технология подключения", а также "Автопилотирование и безопасность".

Всего в текущем году рассматривались почти 60 претендентов со всех стран мира. Особенно впечатлила экспертов система "умной" парковки Trailer Assist, помогающая при парковке автомобиля с трейлером и прицепом. Впервые она появилась в моделях Golf и Tiguan и стала одной из первых в мире систем, не имеющих аналогов.

Обновление Volkswagen Golf Update позволило работать с мультимедийной системой при помощи жестов, что также является поистине "народной" инновацией. А реализованная в модели Tiguan система Side Assist Plus позволила контролировать даже "слепые зоны" при обгоне и перестроении, выезде с парковки и приближении других автомобилей.

 
 
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Особенно впечатлила экспертов система "умной" парковки Trailer Assist, встроенная в трейлеры и прицепы. Впервые она появилась в моделях Golf и Tiguan и стала одной из первых в...

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