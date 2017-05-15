МИНСК, 15 мая — Sputnik. Компания Citroen представила автомобиль для президента Франции Эммануэля Макрона, им стала доработанная версия кроссовера DS7 Crossback, сообщается на сайте производителя .

Автомобиль окрашен в особый цвет Ink Blue, в салоне появились эмблемы Французской республики, сиденья отделаны черной кожей с фирменной позолоченной строчкой, на бампере установлены флагштоки для триколора, а на колесах — 20-дюймовые литые диски.



© REUTERS Philippe Wojazer Бриджит Макрон на инаугурации мужа была в голубом, как Меланья Трамп

На этом DS7 Crossback Макрон совершил свою первую поездку в качестве президента. Производитель подчеркивает, что специально для главы государства в автомобиле установлена сдвижная крыша, чтобы он мог приветствовать французов.

Технические данные об автомобиле держатся в секрете, известно только, что спецверсия для Макрона оборудована адаптивной подвеской, полностью управляемой электроникой и системой полуавтоматического контроля дороги.

DS — премиальный бренд компании Citroen, который образован от слова Déesse (богиня — Sputnik), таким было название семейства машин французской компании, выпускавшихся с 1955 по 1975 годы. О возрождении бренда Citroen заявил в 2009 году, в рамках него выпускается линейка автомобилей премиум-класса.