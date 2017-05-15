Сделано в Беларуси. Фармацевтика и медицина: национализация «Белмедпрепаратов» и холдинг Адамовича

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Почему разгромили «Белмед», что стало с инвестициями Хусаенова в фармацевтику и чем отличился «артиллерист» Адамович. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют вторую часть истории фармацевтики и медицины в Беларуси в 1991-2016 годах.

На низком старте

В отличие от России, Украины и Латвии, в которых в советские времена были размещены крупные фармацевтические производства, Беларуси в наследство от СССР достался относительно небольшие заводы в Минске и Борисове. Собственная фармацевтическая отрасль создавалась уже в рамках независимой страны.

В первой половине 1990-х годов в этом процессе попытался принять активное участие частный капитал. Но социальная нагрузка фармацевтики и медицины предопределила доминирование в этих отраслях построенного за 1990-2000-е годы в Беларуси социально ориентированного государства. Под его контролем с самого обретения Беларусью независимости находятся крупнейшие производители лекарственных средств и крупнейшая розничная сеть. На рынке платных медицинских услуг частный бизнес заметно представлен только в нескольких нишах (офтальмология, стоматология и др.), которые ему на откуп оставила государственная система здравоохранения.

С конца 2000-х годов участие частного бизнеса в отраслях начинает стремительно расти. Это стало как реакцией частного бизнеса на растущий спрос, так и следствием развития технологий и масштабирования белорусского рынка. В 2010-х годах его объем, наконец, преодолел 1 млрд долларов. Вкупе с возможностями работы на рынке ЕАЭС это подстегнуло интерес иностранных инвесторов. В первой половине 2010-х годов в производственный сектор инвестировали болгарские, литовские, российские, индийские компании. Число проектов, объемы инвестиций позволяют говорить о превращении фармацевтики в одного из драйверов роста белорусской экономики.

1997

Крах империи Колосовского

Правительство по особому поручению Александра Лукашенко в целях «защиты государственных экономических интересов» берет под управление фармацевтический бизнес Валерия Колосовского. К этому времени в его фармацевтическую империю, выстраиваемую с 1990 года, входят восемь компаний: «Белмед», «Минскинтеркапс», «Белмединтер», «Тофмед», Торговый дом «Медпрепараты», «Белофтооптика», доли в Минском транзитном банке и «Белмедпрепаратах».

С 1996 года Валерий Колосовский наряду с руководителями нескольких крупных частных компаний Беларуси («Пуше» и «ФИКО») проходит по делу топ-менеджеров «Белагропромбанка». Сотрудников банка обвиняют в халатности при выдаче валютных кредитов, а от получателей этих средств требуют вернуть их.

Валерию Колосовскому и его сыну Дмитрию удастся покинуть Беларусь. В 1998 году против них будет возбуждено отдельное уголовное дело, в рамках которого расследуются хищения валютных кредитов в трех банках в объеме 3,1 млн долларов. В течение продолжительного времени бизнесмен будет разыскиваться по линии Интерпола. В настоящее время его фамилия в базе этой организации отсутствует.

Акционерное общество «Белмед» будет ликвидировано в 2008 году.

Бельгийская поддержка «Белмедпрепаратов»

В этом году правительство становится гарантом для «Белмедпрепаратов» в получении заводом кредита бельгийского Generale Bank (группа Societe Generale de Belgique). Объем заемных ресурсов составляет 5,1 млн долларов, деньги предназначены для строительства ампульного производства.

Реализовав проект, «Белмедпрепараты» не сумеют вовремя погасить кредит. В 2004 году наличие задолженности станет поводом для вмешательства государства, которое через допэмиссию проведет национализацию фармацевтического завода.

«Планеты» Скоромника





Дмитрий Скоромник, фото: tut.by

Экс-сотрудник «ЮКОСа» и однокурсник владельца одного из крупнейших российских фармдистрибуторов Владимира Якунина («Протек») Дмитрий Скоромник начинает собственный проект в Беларуси.

Он завозит лекарства и с середины 2000-х формирует первую брендовую сеть на рынке - «Планета здоровья». В конце 2010-х годов по числу торговых точек она обойдет «Белфарм», уступая только государственной сети «Фармация». «Планета здоровья» станет первой частной аптечной сетью, присутствующей во всех регионах Беларуси. В рамках экспансии в ее состав войдут аптеки Павла Шумилова «Доктор Таир», мозырская сеть Воскана Чобаняна «Нелли-фарм» и еще свыше 10 столичных и региональных операторов.

Дмитрий Скоромник имеет вид на жительство в Литве и недвижимость в Швейцарии.

Здоровый бизнес «Малкута»

На протяжении 1990-х и в 2000-х годах на фармацевтическом рынке страны создается свыше десятка небольших фармпроизводств.

Из них самую большую долю в своем сегменте удается занять учрежденной в 1997 году компании «Вибурнум». Позже она будет преобразована в «Малкут».

«Малкут» специализируется на выпуске поливитаминно - минеральных комплексов Vitus для взрослых, детей и женщин. Некоторое время предприятие контролирует его менеджмент, а потом оно становится одним из активов председателя Белорусской федерации бодибилдинга и фитнесса, руководителя фирмы «Итера-Бел» Владимира Александровича.

«Малкут» на протяжении многих лет возглавляет один из самых влиятельных фармацевтов Беларуси, бывший глава «Белфармации» Валерий Гореньков.

Объединенные фармацевты

Создается Белорусская ассоциация фармацевтов. Первым руководителем объединения становится Геннадий Годовальников.

В 2000 году происходит реорганизация ассоциации в Белорусское общественное объединение фармацевтических работников, а в 2006 году – в Республиканское общественное объединение фармацевтических работников «Фармабел».

Одной из целей организации является «содействие органам государственного управления в решении стратегических задач в области охраны здоровья населения, в т.ч. в фармацевтической сфере». В практической сфере «Фармабел» видит себя в качестве участника законотворческой деятельности, в «содействии разработке учеными и практиками фармации национальных стандартов в сфере лекарственного обращения», в «поддержке отечественных производителей лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента».

С 2000-х годов параллельно с «Фармабелом» в Беларуси действует отделение Ассоциации международных фармацевтических производителей. Международная структура представляет интересы двух десятков крупнейших мировых фармпроизводителей, включая Abbott Laboratories, Astellas Pharma, Bayer Consumer Care, GlaxoSmithKline, Novartis Pharma, Pfizer H.C.P., Roche, Servier, Sanofi-Aventis Groupe, Takeda, Nycomed, Schering-Plough и других.

1998

Фармацевтический проект Логового и Зи

Два бизнесмена белорус Иван Логовой и голландец Ник Зи инвестируют в новое фармацевтическое производство на территории Беларуси – совместное предприятие «Фармлэнд».





фото: vyveski.org

Оно размещается на арендованной у Несвижского завода медпрепаратов площадке. Иван Логовой в рамках совместного бизнеса занимается организацией дистрибуции и коммуникациями с регуляторами, Ник Зи обеспечивает «Фармлэнд» выпускаемыми в Индии на его заводах субстанциями.

«Фармлэнд» с момента основания занимается производством инфузионных растворов в ПВХ-контейнерах, потом расширяет ассортимент за счет тест-систем для иммуноферментной диагностики заболеваний, а в 2009 и в 2011 годах запускает производства жидких и твердых лекарственных средств. Предприятие – один из лидеров фармацевтического рынка Беларуси, входит в топ-10 крупнейших поставщиков лекарственных средств. Особенно сильны его позиции в госпитальном сегменте.

«Фармтехнология» Яремчука

Кандидат фармацевтических наук Александр Яремчук, создавший в 1991 году компанию «Фармтехнология» и долгое время разрабатывавший лекарственные средства для производителей России и Украины, в 1998 году запускает собственное производство.

В 2012 году «Фармтехнология», которая входит в десятку крупнейших производителей лекарственных препаратов в Беларуси, получит первый среди белорусских производителей сертификат GMP PIC/S.

В 1991-1992 годах одним из совладельцев «Фармтехнологии» являются «Белмедпрепараты».

Латвийская перевалка

Латвийские фабрики Grindeks и Olainfarm – не единственные, кто обеспечивает местной фармацевтической отрасли позицию №1 в латвийском экспорте в Беларусь. Латвия за годы независимости превращается в крупнейшую перевалочную базу на белорусский рынок лекарств, сырья и медицинской техники производителей из третьих стран.

Транзит обслуживают несколько бизнесов, некоторые из которых созданы белорусскими бизнесменам. В 1998 году начинает работу компания Liberton, которую создает в Риге Виталий Мусихин. Она специализируется на поставках в Беларусь активных фармацевтических ингредиентов и занимает ведущие позиции в своей нише. В 2005 году в латвийской столице стартует компания AlenMedPromotion. Его регистрирует Владимир Старовойтов. AlenMedPromotion является дистрибутором нескольких европейских производителей.

В Латвии базируется несколько дилеров ведущих мировых производителей медицинского оборудования. Они участвуют в тендерах и работают с белорусским Минздравом. Это компании SIS Biznesa Serviss и Medibridge, из соседней Эстонии происходит поставщик линейных ускорителей для белорусских лечебных заведений компания MN Medical.

В число крупнейших поставщиков медицинского оборудования и расходных материалов на белорусский рынок входят базирующиеся в Швейцарии компании Tradintek, Spectrix, Entrydell, немецкая фирма Tangens Medizintechnik Management und Beteiligungsgesellschaft, австрийцы Anymed Handels и Trima Medizintechnik, компания с кипрской пропиской T & M Master Medical, британская Biovita Medical.

Одни из крупнейших поставщиков расходных материалов для отечественной системы здравоохранения – белорусские компании «Бау-холдинг» и «Униксфарм».

Полковничий бизнес

Выпускник Витебского мединститута полковник медслужбы запаса Иван Козырев создает Ассоциацию аптек «Унифарм».

Компания сначала работает на оптовом рынке, на котором входит в десятку крупнейших операторов. С начала 2000-х годов «Унифарм» формирует собственную сеть аптек. В нее входят торговые объекты самого «Унифарма», а также компаний «Интерфицина» и брестского оператора «Базальт».

В 2016 году все аптеки семейного бизнеса будет переведены под единый бренд «Ремедика».

Украинско-белорусский «Оптимед»

Стартует первый крупный офтальмологический проект на белорусском рынке – «Оптимед».

Сетью клиник, которые создаются в нескольких городах Беларуси, а потом Украины, владеет компания «Мир медицины». У ее истоков стоят влиятельный на тот момент банкир, акционер «Банка «Золотой Талер» Александр Нелин и его украинский партнер Сергей Храплюк.

В середине 2000-х годов Александр Нелин будет арестован и приговорен к длительному сроку заключения. Его офтальмологический бизнес остановится в развитии в Беларуси. Кроме того скажется усилившаяся конкуренция со стороны «Нового Зрения» и других проектов. К настоящему времени в Беларуси работает один центр «Оптимед», также клиники функционируют в нескольких городах Украины.

2000

Ковригинские «Новые зрения»





Олег Ковригин, фото: yearago.unian.net

Первую клинику «Новое Зрение» открывает в Беларуси консультант по их строительству гражданин Германии Олег Ковригин.

К моменту своего вынужденного отъезда из Беларуси, обусловленного возбуждением против него уголовного дела по подозрению в налоговых преступлениях, «Новое зрение» станет крупнейшим игроком на рынке. В Беларусь на операции по коррекции зрения приезжают со всего мира. Услуги предоставляются как в крупнейшей в стране клинике в Минске, так и в регионах – в Гродно, Могилеве и Витебске.





фото: tut.by

В связи с возбуждением уголовного дела в 2011 году Олег Ковригин переедет в Вильнюс и начнет работать в открытой там к этому времени клинике. Несмотря на то, в 2015 году Следственный комитет Беларуси прекратит в отношении него дело, бизнесмен останется в этой стране. Сегодня он позиционирует себя как литовского бизнесмена. Из Литвы Олег Ковригин инвестирует в новые проекты, включая открытие Британского офтальмологического центра в Киеве и клиники «Новое зрение» в Бресте.

Динамика «Фармина»

Начинает бизнес компания «Фармин».

Ее основатель Иннокентий Ясновский сначала упор делает на оптовых поставках. В дистрибуции «Фармин» в середине 2000-х годов входит в топ-10 операторов.

В 2010-х годах компания стремительно развивается в рознице, формируя собственную аптечную сеть под брендом «Любимая аптека». Поставлена задача достичь охвата в 100 торговых объектов.

В 2016 году компания организует первое производство в Беларуси презервативов. Их по заказу выпускают в Китае.

2002

Лабораторный бизнес

В начале 2000-х берет начало новое направление для частного бизнеса в медицинских услугах – диагностические центры.

Первой на белорусском рынке в лице дочерней компании «Синлаб-ЕМЛ» появляется немецкая сеть диагностических центров Sinlab.





фото: mireline.by

Следующим игроком станет Sinevo, которая имеет на 2016 год самое большое покрытие на территории страны. Владельцем бренда является компания Меdicover из Люксембурга.

В 2013 году напрямую на белорусский рынок заходит российский оператор диагностических центров Инвитро» Александра Островского.

2003

Платная государственная медицина

Государство делает новый шаг в развитии платных медицинских услуг в государственной системе здравоохранения.

Весной этого года правительство Сергея Сидорского утверждает положение о порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения. Заново переписан существующий с 1996 года перечень платных услуг.

Как отмечается в документе, платные медицинские услуги оказываются государственными организациями здравоохранения «сверх установленных государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения» и чтобы заниматься этим, необходима лицензия.

В перечень платных услуг входят 49 видов, включая косметологические услуги, пластическую хирургию, массаж, коррекцию зрения с помощью контактных линз, семейную психотерапию, оказание наркологической и венерологической помощи, избавление от табакозависимости, постановку и извлечение внутриматочной спирали, диагностику, медицинское освидетельствование граждан для получения различных разрешений и т. д.

Импульс госсектору активно развивать платные медицинские услуги придаст в 2005 году Александр Лукашенко. В 2005 году объем платных медицинских услуг, оказанных населению, составит 51,6 млн рублей, в 2006 – 60,3 млн. рублей, в 2007 – 63 млн рублей, в 2008 – 74,5 млн рублей, в 2009 – 91,7 млн рублей.

В 2009 году правительство несколько подрегулирует сферу, приняв новое постановление, а в 2010 году Александр Лукашенко освободит учреждения, оказывающие платные медицинские услуги, от уплаты НДС. В новый перечень платных услуг войдут 38 видов.

Тем не менее, доля медицинских и санаторно-оздоровительных услуг в структуре платных услуг населению в 2000-2016 годах будет снижаться. Если в 2000 году она доходила до 9,8%, до в 2016 году составит только 6,1%.

2004

Национализация «Белмедпрепаратов»

Владельцы Международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Олег Хусаенов, Сергей Савицкий и Игорь Мальгин лишаются акций «Белмедпрепаратов» в результате признания Высшим хозяйственным судом недействительным факта приватизации завода.





Олег Хусаенов, фото: investinbelarus.by

С соответствующим иском ВХС обращается прокуратура, а ее в свою очередь просит соблюсти права государства правительство. В мае 2004 года суд устанавливает, что предприятие акционировано с нарушением законодательства, поскольку на момент реформирования занималось производством и реализацией препаратов для сельского хозяйства и по одному из постановлений Верховного Совета от 1993 года должно быть включено в перечень предприятий, запрещенных к акционированию.

До суда стороны попытаются договориться о совместном бизнесе. Но частных акционеров не устроит предложенное государством проведение дополнительной эмиссии по балансовой, а не по рыночной стоимости акций.

В июле 2004 году «Белмедпрепараты» полностью вернутся в собственность государства, став республиканским унитарным предприятием. В начале 2010-х годов в состав «Белмедпрепаратов» будут переданы Гродненский завод медицинских препаратов и лидский «Завод Изоторон». «Белмедпрепараты» - единственный в Беларуси производитель, который выпускает инсулиновые препараты, ферментные и биогенные препараты, препараты для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотические и психотропные вещества. Предприятие занимает первое место по объему реализации лекарственных средств, почти в два раза опережая других игроков национального фармацевтического рынка – Борисовский завод медпрепаратов, Sanofi-Aventis, Novartis, Bayer HealthCare, Takeda, «Лекфарм», Roche, Gedeon Richter и др.

Частные акционеры «Белмедпрепаратов» во главе с владельцами «Атлант-М» получат от государства минимальное возмещение. В начале 2010-х годов уже в рамках управляющей компании «Зубр Капитал» акционеры «Атлант-М» продадут российского фармацевтического дистрибутора ATTIS, в который они вошли практически одновременно с покупкой акций «Белмедпрепаратов».

2005

«Черный июнь»

Во весь голос заявляют о себе созданные годом ранее в структуре Министерства здравоохранения управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности и управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения.

В июне 2005 года коллегия Минздрава по результатам их проверок отзывает у частных компаний 23 лицензии на медицинскую деятельность и 20 – на фармацевтическую. Типовой претензий к большинству становится отсутствие в штатах специалистов, имеющих специальное образование и квалификационную категорию. Это требование введено декретом президента в 2003 году и предусматривает наличие у руководителей и специалистов частных компаний высшего образования (первой или высшей квалификационной категории), а у среднего медицинского персонала квалификационной категории.

В результате решения Минздрава без лицензий остаются такие известные бизнесы как «Оптимед», «Экомедсервис - Инвест», «Нордин», «Фарммаркет», «Белфарм». Большинство из них решит проблему через несколько месяцев, пригласив в структуру государственных специалистов. Но часть навсегда уйдет с рынка.

2006

«Лекфарм» Адамовича





Владимир Адамович, фото: belta.by

Владелец лицензии №1 на дистрибуцию лекарств на белорусском рынке Владимир Адамович завершает создание на белорусском рынке первого вертикально-интегрированного холдинга в отрасли.

Выпускник Минского суворовского училища и Свердловского высшего военно-политического танково-артиллерийского училища присутствует на фармацевтическом рынке страны с середины 1990-х годов. Он создает дистрибутора «Комфарм» и инвестирует в сеть аптек, которая войдет в число топ-6 розничного рынка Беларуси.

С участием болгарских партнеров в 2004 году Владимир Адамович создает компанию «Лекфарм», которая в 2006 году запустит фармацевтическое производство в Логойске. Первыми лекарствами станут Ambroxol, Drotaverine, Enalapril, Vinpocetine, но наибольшую известность, благодаря агрессивному продвижению, получит «Арпетол».

К концу 2010-х годов «Лекфарм» станет третьим по объемам производителем лекарств после «Белмедпрепаратов» и Борисовского завода медпрепаратов.

2007

Дело Наривончика

Задерживается Станислав Наривончик и менеджеры созданной им в 1989 году Группы компаний ПТО «Медтехника».

Базе холдинга находится под Пинском. Этот региональный бизнес является одним из крупнейших производителей и поставщиков отечественной системе здравоохранения медицинского и стоматологического оборудования.

Однако, как выясняет следствие, компании Станислава Наривончика завозят в Беларусь старую технику из России, Украины и модернизируют их под новую. Ранее поставленная в медучреждения пинская аппаратура начинает массово изыматься. Глава ПТО «Медтехника» в 2009 году будет признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на 9 лет. Сроки получат еще несколько сотрудников его компаний.

На протяжении всех лет независимости Беларуси крупнейшим поставщиком оборудования и материалов для системы здравоохранения является Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника» (создано в 1964 году). В его состав входят несколько дочерних предприятий, включая производственные, а также собственные магазины.

2008

Брынцаловский бизнес





Владимир Брынцалов, фото: bestfilm4u.ru

Эпатажный российский бизнесмен-фармацевт, экс-кандидат в президенты России Владимир Брынцалов в середине 1990-х годов закупает в Беларуси цистерны спирта, а в середине 2000-х годов ввозит (через компанию «МСП-ойл») для переработки на местных НПЗ цистерны нефти. В этом году он появляется в Беларуси как инвестор в профильный для него проект – создание фармацевтического производства в Витебске.

В 2008 году владелец фармацевтической компании «Брынцалов-А», к которой в России появляются вопросы со стороны регуляторов, на некоторое время переселяется на постоянное место жительства в Минск. Он арендует номер в одной из престижных столичных гостиниц и намеревается создать новую производственную площадку в рамках совместного с концерном «Белбиофарм» проекта «Витунифарм». Называются суммы инвестиций в новое производство – от 100 до 120 млн долларов. Их партнеры планируют вложить на паритетных началах.

Однако, в следующем 2009 году Александр Лукашенко подписывает указ, по которому в собственность компании бизнесмена «Феррейн» «в целях обеспечения благоприятных условий для создания совместным открытым акционерным обществом «Ферейн» фармацевтического производства в Республике Беларусь» передается испытывающая финансовые, технологические и маркетинговые проблемы фабрика «Диалек» под Минском. «Феррейн» до этого арендует на ней площади. По указу с «Диалека» списывается задолженность, Владимир Брынцалов получает другие льготы, а в ответ обещает до 2015 года создать на этой площадке современное производство (в частности, инсулина) и передать в нем 25% +1 акция белорусскому государству. В перечень фармацевтических активов бизнесмена в Беларуси кроме белорусского «Феррейна» входит также «Медико-биологическая лаборатория «Феррейн», которая должна работать в области трансплантологии, используя стволовые клетки.

На сегодняшний день «Феррейн» Владимира Брынцалова в Беларуси продолжает работать. Но урегулировав вопросы в России, бизнесмен сместит акцент инвестиционной деятельности вновь на Россию. В 2016 году на белорусском «Феррейне» трудоустроится бывший помощник президента Беларуси по экономике Сергей Ткачев.

Брошенный «Витунифарм» концерн «Белбиофарм» попытается спасти за счет госсредств и иорданской компании JPM. Они создадут производителя ветеринарных препаратов «БелВитунифарм». В 2012 году с «БелВитунифармом» объединится Витебская биофабрика.

Латвийские попытки

Инвесторы из Латвии, которая с советских времен сохранила развитую фармацевтическую отрасль, делают две попытки увеличить активы за счет соседней Беларуси.

В этом году один из самых богатых бизнесменов Латвии Киров Липман, владеющий фармпроизводителем Grindex, начинает переговоры о совместном бизнесе с Борисовским заводом медпрепаратов. С 2008 года Киров Липман становится сопредседателем белорусско-латвийского совета по деловому сотрудничеству. «Пару» в совете ему составляет инвестировавший в этом же году в даугавпилсского производителя биодизеля Mamas D Юрий Чиж.

Grindex не устраивают социальные обременения: сохранение за совместным с Борисовским заводом медпрепаратов предприятием убыточного колхоза и обязательства производить нерентабельные лекарства. Но главным камнем преткновения становится контрольный пакет, с которым белорусское государство не готово расстаться. В 2012 году Кирова Липмана приглашают инвестировать в строительство фармацевтического завода в рамках Китайско-белорусского индустриального парка. Но бизнесмен отказывается.

В отличие от Кирова Липмана попытка обзавестись активом на территории Беларуси со стороны владельца второго по величине латвийского фармацевтического предприятия Olainfarm Валерия Малыгина будет успешной. В 2016 году за 3,7 млн евро Olainfarm приобретет частного гродненского производителя лекарственных сборов «НПК «Биотест».

Санаторный бум

Российский кризис оживляет белорусский сектор санаторно-курортных услуг – в белорусские санатории тянутся соседи из России.

К 2016 году потоки несколько снижаются, но по-прежнему движение из России в белорусские здравницы формирует значительную часть их оборота, а в экспорте услуг обслуживание россиян составляет примерно 90%.

Практически все санатории находится в государственной или ведомственной собственности. Наиболее популярны у клиентов «Боровое», «Лесной», «Приозерный». Бум вызывает интерес к инвестированию в этот сектор со стороны частных компаний. В частности, минская многопрофильная фирма «Торвлад» в 2016 году сдаст в эксплуатацию современный санаторий «Альфа-Радон» в Гродненской области.

Продолжение следует…