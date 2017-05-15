16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске подросток пострадал из-за пожара на балконе. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о возгорании балкона в Витебске поступило спасателям 15 мая в 18.08. В результате пожара на балконе квартиры при самостоятельном тушении огня термические ожоги первой-второй степеней лица, грудной клетки и ног получил сын хозяйки квартиры 2002 года рождения. Пострадавший госпитализирован. Причина пожара устанавливается.-0-