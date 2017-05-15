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В Витебске подросток пострадал из-за пожара на балконе

16.05.2017 07:31 — Разное | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске подросток пострадал из-за пожара на балконе. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о возгорании балкона в Витебске поступило спасателям 15 мая в 18.08. В результате пожара на балконе квартиры при самостоятельном тушении огня термические ожоги первой-второй степеней лица, грудной клетки и ног получил сын хозяйки квартиры 2002 года рождения. Пострадавший госпитализирован. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате пожара на балконе квартиры при самостоятельном тушении огня термические ожоги первой-второй степеней лица, грудной клетки и ног получил сын хозяйки...

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