В конце мая в России к дилерам начнет поступать новая модификация «паркетника» Zotye T600. Кроссовер получил двухлитровый турбодвигатель Mitsubishi мощностью 177 «лошадок» в паре с 6-ступенчатым «роботом». Об этом сообщают российские СМИ.





Прежде китайский кроссовер белорусской сборки у соседей предлагался с 1,5-литровым турбомотором (его отдачу понизили со 162 до 150 лошадиных сил) и 5-ступенчатой «механикой». Новая версия призвана оживить спрос на T600, который по итогам первых четырех месяцев текущего года нашел 242 покупателя. По паспорту двухлитровый T600 может разменивать первую «сотню» за 9,3 секунды. Увы, но полноприводной трансмиссии для кроссовера по-прежнему не предусмотрено.





Для T600 2.0 Turbo заявлена одна-единственная комплектация Royal, оснащение которой включает ABS, отделку искусственной кожей, систему стабилизации, подушки безопасности водителя и пассажира и передние боковые «эйрбэги», подогрев боковых зеркал, ксеноновые фары, климат-контроль, аудиосистему с шестью динамиками и систему бесключевого доступа.





Заявленная стоимость двухпедального T600 — 1 228 880 рублей, или 21 750 долларов в пересчете по нынешнему курсу. А вот о белорусских ценах на «горячий» кроссовер станет известно чуть позже.