Как получить деньги от бывшей жены: адвокат комментирует историю читателя

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.





— Моя уже бывшая жена обратилась в суд за разделом нашего имущества. Разделить его поровну не получается, поэтому она себе просит большую часть, мне — меньшую часть и обещает за это адекватную компенсацию. Взвесив все за и против, я готов согласиться, потому что заплатить эту компенсацию самому и забрать большую долю у меня не получится в силу финансового положения, а решать вопрос с имуществом надо. Но когда я начал говорить о том, что в целом согласен на такой вариант, бывшая жена начала давать задний ход, мол, сумма компенсации немаленькая, за раз она мне деньги не отдаст, а вот за год — вполне возможно. Только выплата за год не устраивает меня — мало ли что может произойти?! Я понимаю, что реально компенсацию мне будет платить не бывшая жена, а ее новый кавалер. Через год его может и след простыть, а зарплату своей бывшей жены я знаю слишком хорошо — о том, чтобы из нее платить компенсацию, и разговора быть не может. Это одно. Второе и главное — судья с самого начала активно настаивает на том, чтобы мы не ждали решения, а оформили все сами мировым соглашением. Намекает, что я от этого только выиграю, потому что если она примет решение в пользу бывшей жены, все расходы по делу лягут на меня. А там одна госпошлина такая, что мало не покажется. При таком раскладе, наверно, нужно соглашаться на мировое соглашение. Но в моем представлении решение есть решение, его суд принял, поэтому его так или иначе, а исполнять придется. А даст ли мне какие-то гарантии это соглашение, на случай если возникнут проблемы с исполнением наших с бывшей женой договоренностей? Помогите, пожалуйста, принять решение.

Комментарий адвоката:

— Сегодня достижение примирения сторонами гражданских споров является одним из приоритетных направлений совершенствования судебной деятельности. Очевидны плюсы подобного разрешения дела как для судебных органов, так и для самих участников процесса. Достижение примирения без проведения полноценного судебного разбирательства позволяет сэкономить время, деньги и силы. Кроме того, примирение — это хорошая предпосылка для сохранения хороших отношений между сторонами.

Действительно, если вы достигли соглашения в ходе дела, вы можете заключить мировое соглашение.

Как показывает судебная практика, к числу преимуществ этого способа разрешения спора относится то, что вероятность последующего обжалования мирового соглашения минимальна. К тому же подобные соглашения, как правило, исполняются гораздо быстрее и проще, нежели те решения, которые принимаются судами по итогам рассмотрения гражданских дел. Перечисленные обстоятельства говорят о том, что заключение мирового соглашения — это взаимовыгодный для сторон вариант разрешения спорной ситуации.

Справочно: мировое соглашение не должно противоречить закону и нарушать чьи-либо права и охраняемые законом интересы. Право сторон окончить дело мировым соглашением закреплено ч.3 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь).

При этом, как усматривается из п. 10 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 года № 3 «О примирении сторон при рассмотрении судами гражданских и экономических споров», стороны вправе заключить мировое соглашение на любой стадии гражданского процесса с момента возбуждения производства по делу, а также в исполнительном производстве.

Следует знать, что мировое соглашение обязательно должно содержать согласованные сторонами четкие и ясные условия о порядке, объеме и сроках выполнения обязательств одной стороны перед другой (п. 12 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь).





Важно: исходя из смысла того же п. 12 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь в мировом соглашении также могут быть предусмотрены условия об отсрочке или рассрочке выполнения обязательств, об исполнении обязательства к определенному сроку, а также иные условия, необходимые для своевременного и полного исполнения заключенного мирового соглашения.

Необходимо отметить, что, как показывает судебная практика, если по делам о разделе имущества материальное положение сторон спора не позволяет произвести выплату денежной компенсации единовременно, стороны включают условие о рассрочке выплаты в текст мирового соглашения. Безусловно, срок рассрочки должен быть адекватен размеру компенсации и имущественному положению супруга, который принимает на себя обязанность по ее уплате. Поэтому в ситуации, изложенной в обращении, включение в текст мирового соглашения условия о рассрочке выплаты компенсации не является препятствием для заключения подобного соглашения.

Читателя рассрочка выплаты денежной компенсации на год не устраивает, но необходимо отметить, что мировое соглашение — это результат компромиссного решения сторон. И для того чтобы выработать разумные и взаимовыгодные условия мирового соглашения, сторонам необходимо обсуждать друг с другом период рассрочки, выслушивать аргументы противоположной стороны относительно того, по какой причине она настаивает именно на такой продолжительности рассрочки, приводить свои контраргументы против предложенного варианта (если они есть) и достигать компромиссной продолжительности рассрочки.

При этом, судя по информации, изложенной в письме, следует, что в связи с необходимостью распределения судебных расходов между вами и вашей бывшей супругой заключение мирового соглашения отвечает вашим интересам в большей степени, нежели разрешение данного гражданского дела по существу судом.

Справочно: в случае заключения мирового соглашения судебные расходы по делу взаимно погашаются, если стороны не договорились об ином (ч.2 ст. 137 ГПК Республики Беларусь).

Напомню, что в случае разрешения дела по существу, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу (ч.1 ст. 135 ГПК Республики Беларусь).

Поскольку инициатором раздела имущества выступала ваша бывшая супруга, в случае вынесения решения судом понесенные ею судебные расходы по делу будут взысканы с вас в ее пользу. В случае заключения мирового соглашения, этот вопрос может быть урегулирован между вами и вашей бывшей супругой по-другому, в том числе у вас есть возможность достичь соглашения о взаимном погашении понесенных судебных расходов. Возмещение судебных расходов следует также внести в список вопросов, которые следует обсудить с вашей бывшей супругой и указать как одно из условий мирового соглашения.

Далее, отвечая на ваши вопросы о том, какую силу будет иметь мировое соглашение, необходимо отметить, что утвержденное судом мировое соглашение будет иметь такую же юридическую силу, как и решение суда.

Справочно: согласно действующему законодательству, суд утверждает мировое соглашение путем вынесения соответствующего определения (постановления).

Важно: исходя из смысла п. 15 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 29 июня 2016 года № 3, утвержденное судом мировое соглашение является обязательным для сторон и подлежит исполнению в порядке, предусмотренном для исполнения судебных постановлений.

Так, согласно п. 1 ч.1 ст. 461 ГПК Республики Беларусь, исполнению в порядке, определенном ГПК Республики Беларусь, подлежат: решения, определения и постановления судов по гражданским делам, а кроме того, утвержденные судом мировые соглашения.

Следует знать, что в случаях, если мировое соглашение не исполняется в порядке и сроки, определенные в нем, по заявлению заинтересованной стороны суд выдает исполнительный документ (п. 15 вышеуказанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь).

Более того, в п. 12 указанного постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь особо отмечается, что мировое соглашение не может содержать условия, препятствующие выдаче исполнительного документа, и санкции за его неисполнение.

Таким образом, действующее законодательство придает утвержденному судом мировому соглашению равную с решением суда юридическую силу. Более того, обеспечивается равная возможность исполнения данных документов, в том числе принудительно.

Мой личный совет: в ситуации читателя заключение мирового соглашения — разумный выход из сложившейся ситуации, в том случае если он согласен со всеми условиями соглашения. Поэтому рекомендую обдуманно и взвешенно подойти к обсуждению условий мирового соглашения; удостовериться в том, что его заключение не повлечет за собой ущемление ваших интересов.

Для достижения желаемого результата советую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. Если нужно, то подготовит письменные документы (запросы, ходатайства, заявления, юридическое обоснование вашей позиции, возражения против предъявленных исковых требований, встречный иск, проект мирового соглашения и проч.). Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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