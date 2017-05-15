Эксперты: как изменилось отношение общества к семейным ценностям /

Об отношении современного общества к институту семьи и семейным ценностям, проблемах неполных семей и способах борьбы с семейным насилием ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказали председатель правления общественного объединения "Гендерные перспективы" Ирина Альховка и семейный психолог и гештальт-терапевт Оксана Мясникова.

Именно семья в идеальной ситуации должна давать человеку первоосновы взаимодействия в обществе, передавать культурные и гендерные роли, быть оплотом безопасности, эмоционального комфорта, экономической и физической защищенности, однако так бывает далеко не всегда, отметила Ирина Альховка.

"Жертвами домашнего насилия могут становиться как дети, так и взрослые, и пожилые люди. В некоторых семьях, извините за грубость, пожилых людей считают уже "отработанным материалом". Пенсия маленькая, советы их всем наскучили, а они требуют внимания, и тут детям нужны толерантность и терпение, которое когда-то к ним проявляли родители", — отметила Альховка.

В свою очередь, психолог Оксана Мясникова обратила внимание на то, как в современном обществе изменилось отношение к семейным ценностям. В частности, если раньше совместное проживание несло угрозу репутации женщины, а статус рожденных вне брака детей был неопределенным, то сейчас с увеличением процента таких взаимоотношений общество смотрит на все это гораздо проще.

"Статистика разводов, существующая на сегодняшний день, уже не позволяет осуждать тех людей, которые не смогли сохранить свой брак. По сути, это может случиться с каждым, поэтому и отношение общества к такой форме решения семейных проблем становится проще, либеральнее, демократичнее", — сказала Ирина Альховка.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт о декретном для отцов: папе нужен опыт нахождения с ребенком

По данным последней переписи населения, которая проводилась в Беларуси в 2009 году, в нашей стране было более 157 тысяч матерей-одиночек, в то время как отцов-одиночек — около 12 тысяч. Сегодня в Беларуси неполных семей, которые возглавляет мама, в 13 раз больше, чем семей, которые возглавляет папа.

"И здесь есть проблема, которую мужчины часто озвучивают, определения опеки над ребенком, когда правоприменительная практика наших судов по старинке большее предпочтение отдает женщинам, хотя законодательство давно позволяет, чтобы опека была равноценной", — рассказала Ирина Альховка.

Кроме того, по словам эксперта, в числе белорусов, которые уклоняются от алиментов, по-прежнему больше мужчин, чем женщин.

"Он же деньги не на содержание жены дает, это только пока женщина в декрете мужчина обязан содержать ее и ребенка. А когда разведен и ребенку больше трех лет, деньги только на ребенка идут. И здесь есть проблема, что мужчинам не нужны свои собственные дети", — отметила Ирина Альховка.

Полную версию беседы с председателем правления общественного объединения "Гендерные перспективы" Ириной Альховкой и семейным психологом и гештальт-терапевтом Оксаной Мясниковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.