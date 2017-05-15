Власти ДНР потребовали инспекции опасных для экологий предприятий

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Провести инспекции предприятий на подконтрольной Киеву части Донбасса необходимо, чтобы избежать возможных экологической и техногенной катастроф, сообщила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.



© Sputnik Виктор Толочко Контактная группа призвала обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ

Власти ДНР обеспокоены тем, что экологическая ситуация ухудшается из-за обстрелов предприятий, опасных для окружающей среды. Они потребовали инспекции таких предприятий.

"Я неоднократно акцентировала внимание на том, что экологическая ситуация в Донбассе является очень важным и острым вопросом. Мы давно настаиваем на инспекции, инвентаризации, требуем реализовать необходимые меры допуска к объектам, которые находятся в зоне риска, дабы избежать экологической и техногенной катастроф", — сказала журналистам Морозова.

Она также отметила, что пути решения данного вопроса зависят напрямую от обеих сторон. Еще в феврале была создана специальная комиссия, в которую вошли представители коммунальных предприятий, МЧС, гортехнадзора. Вопрос их допуска на предприятия, подконтрольные Украине, неоднократно поднимался на встречах в Минске.

"На территории индустриального Донбасса есть риск возникновения экологических проблем, но не на нашей территории, а как раз именно на территории, которая временно находится под контролем украинской власти", — заявила Морозова.

По словам омбудсмена, ситуацию особенно усугубляет тот факт, что в Украине с 2015 года была ликвидирован служба Госгортехнадзора.

Очередной раунд по мирному регулированию ситуации в Донбассе состоялся 15 мая в Минске . Участники встречи обсудили согласование списка пленных. Его запуск был признан успешным. В ходе переговоров спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик напомнил об инциденте 23 апреля, когда патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине и погиб человек. Кроме того, минувшие выходные в Донбассе он назвал одними из "самых смертоносных" .

Следующая встреча контактной группы запланирована на 24 мая.