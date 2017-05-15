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Власти ДНР потребовали инспекции опасных для экологий предприятий
16.05.2017 08:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Провести инспекции предприятий на подконтрольной Киеву части Донбасса необходимо, чтобы избежать возможных экологической и техногенной катастроф, сообщила омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.
© Sputnik Виктор Толочко
Власти ДНР обеспокоены тем, что экологическая ситуация ухудшается из-за обстрелов предприятий, опасных для окружающей среды. Они потребовали инспекции таких предприятий.
"Я неоднократно акцентировала внимание на том, что экологическая ситуация в Донбассе является очень важным и острым вопросом. Мы давно настаиваем на инспекции, инвентаризации, требуем реализовать необходимые меры допуска к объектам, которые находятся в зоне риска, дабы избежать экологической и техногенной катастроф", — сказала журналистам Морозова.
Она также отметила, что пути решения данного вопроса зависят напрямую от обеих сторон. Еще в феврале была создана специальная комиссия, в которую вошли представители коммунальных предприятий, МЧС, гортехнадзора. Вопрос их допуска на предприятия, подконтрольные Украине, неоднократно поднимался на встречах в Минске.
"На территории индустриального Донбасса есть риск возникновения экологических проблем, но не на нашей территории, а как раз именно на территории, которая временно находится под контролем украинской власти", — заявила Морозова.
По словам омбудсмена, ситуацию особенно усугубляет тот факт, что в Украине с 2015 года была ликвидирован служба Госгортехнадзора.
Очередной раунд по мирному регулированию ситуации в Донбассе
Следующая встреча контактной группы запланирована на 24 мая.
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Экологическая ситуация в ДНР ухудшается в результате обстрелов предприятий, опасных для окружающей среды.
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