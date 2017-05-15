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Контактная группа призвала обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ

16.05.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Уважать мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) и обеспечивать безопасность ее членов призвал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Контактная группа призвала обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ
© REUTERS Франсуа Ленуар
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Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Донбассе прошел 15 мая в Минске. Позитивный фон встречи, вызванный успешным запуском процесса верификации, подпортили очередные нарушения режима тишины в Донбассе. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в субботу ополченцы обстреляли жилые кварталы Авдеевки — четыре человека погибли, один пострадал. Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку с целью дискредитации ополченцев.

Спецпредставитель ОБСЕ назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных".

"То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно отведена", — отметил Сайдик.

Он также напомнил об инциденте, случившемся 23 апреля, когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. В результате взрыва погиб один человек, двое пострадали.

Сайдик заявил, что для разминирования должны быть предоставлены карты с указанием мест расположения мин. По его словам, "эти карты необходимы не только для обеспечения безопасности маршрутов патрулирования наблюдателями СММ ОБСЕ, но и для разметки и ограждения мин в целях предотвращения дальнейших жертв среди местного населения".

В понедельник в Минске участники подгруппы по безопасности заслушали доклад о продвижении расследования этого инцидента.

"Этот вопиющий инцидент и ряд других ситуаций лишний раз подчеркивают требование ко всем сторонам конфликта уважать мандат миссии и обеспечивать при этом безопасность ее персонала", — сказал Сайдик журналистам по итогам заседания контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на мине в Донбассе продолжается.

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