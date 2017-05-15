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Контактная группа призвала обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ
16.05.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Уважать мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) и обеспечивать безопасность ее членов призвал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
© REUTERS Франсуа Ленуар
Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Донбассе
Спецпредставитель ОБСЕ назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных".
"То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно отведена", — отметил Сайдик.
Он также напомнил об инциденте,
Сайдик заявил, что для разминирования должны быть предоставлены карты с указанием мест расположения мин. По его словам, "эти карты необходимы не только для обеспечения безопасности маршрутов патрулирования наблюдателями СММ ОБСЕ, но и для разметки и ограждения мин в целях предотвращения дальнейших жертв среди местного населения".
В понедельник в Минске участники подгруппы по безопасности заслушали доклад о продвижении расследования этого инцидента.
"Этот вопиющий инцидент и ряд других ситуаций лишний раз подчеркивают требование ко всем сторонам конфликта уважать мандат миссии и обеспечивать при этом безопасность ее персонала", — сказал Сайдик журналистам по итогам заседания контактной группы.
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Расследование гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на мине в Донбассе продолжается.
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