Контактная группа призвала обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Уважать мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) и обеспечивать безопасность ее членов призвал спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.



© REUTERS Франсуа Ленуар Россию обвиняют в невыполнении Минских соглашений

Очередной раунд переговоров по мирному урегулированию в Донбассе прошел 15 мая в Минске . Позитивный фон встречи, вызванный успешным запуском процесса верификации, подпортили очередные нарушения режима тишины в Донбассе. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в субботу ополченцы обстреляли жилые кварталы Авдеевки — четыре человека погибли, один пострадал. Представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку с целью дискредитации ополченцев.

Спецпредставитель ОБСЕ назвал минувшие выходные в Донбассе одними из "самых смертоносных".

"То, что произошло, абсолютно недопустимо. Невинные люди пали жертвами применения тяжелой артиллерии, которая должна была быть давно отведена", — отметил Сайдик.

Он также напомнил об инциденте, случившемся 23 апреля , когда патруль миссии ОБСЕ из двух машин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР. В результате взрыва погиб один человек, двое пострадали.

Сайдик заявил, что для разминирования должны быть предоставлены карты с указанием мест расположения мин. По его словам, "эти карты необходимы не только для обеспечения безопасности маршрутов патрулирования наблюдателями СММ ОБСЕ, но и для разметки и ограждения мин в целях предотвращения дальнейших жертв среди местного населения".

В понедельник в Минске участники подгруппы по безопасности заслушали доклад о продвижении расследования этого инцидента.

"Этот вопиющий инцидент и ряд других ситуаций лишний раз подчеркивают требование ко всем сторонам конфликта уважать мандат миссии и обеспечивать при этом безопасность ее персонала", — сказал Сайдик журналистам по итогам заседания контактной группы.