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Эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
Вирус-вымогатель WannaCry, который распространился в 150 странах, может быть связан с северокорейскими хакерами из группировки Lazarus. Об этом
Эксперты лаборатории обнаружили, что некоторые строки кода WannaCry совпадают с элементами троянов, которые применяли Lazarus.
«Понимаете, да? Весь этот хаос вокруг — это все они, Lazarus, — пишет Гостев. — Боюсь что после такого — Северную Корею в Интернете мы больше не увидим».
К похожим выводам
«Хотя эти данные не указывают на твердо установленную связь между Lazarus и WannaCry, мы считаем, что есть достаточное количество связей, чтобы продолжить расследование», — пишут представители компании.
Напомним, широкомасштабной хакерской атаке подверглись тысячи компьютеров по всему миру. Максимум атак
Вирус WannaCry блокирует компьютер и требует выкуп в криптовалюте — биткоинах. Известно, что действие вируса уже частично
WannaCry использует уязвимость в операционной системе Windows, которую Microsoft закрыла еще в марте 2017 года. Всем, у кого система обновилась, вирус не угрожает. Обновить свою систему можно
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Вирус-вымогатель может быть связан с северокорейскими хакерами из группировки Lazarus.
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