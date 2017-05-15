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"На девятом месяце беременности я работала сутками": участница "Леди Босс - 2017" Ольга Гринкевич
Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс — 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.
И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.
Cегодня знакомимся с невероятно творческой бизнес-леди Ольгой Гринкевич — генеральным директором/соучредителем сети багетных мастерских
Большая мечта
Для меня все же непонятна грань между мечтой и целью. Мечты, в моём понимании, — это то, что ты не собираешься делать. С мечтой приятно жить. Мне представляются люди, спокойно лежащие на диване и мечтающие.
Если рассматривать мои мечты, то они плавно становятся моими целями.
Хотя нет, была одна мечта, которая казалась несбыточной. Но даже она сбылась. Мне очень хотелось дочку. Это милые бантики, платьюшки, веселое щебетание. Двое чудесных сыновей: абсолютно разных, по-своему любимых. То, что у меня будет трое детей, я не могла представить.
Для меня очень важно оставаться личностью, любить, но не растворятся. Многие женщины завязаны на круге «семья, работа» и часто забывают, что для них самих важно.
Женщина в творчестве учится слышать себя — и мои клиентки тому подтверждение. Они находят в своих хобби себя, выстраивают свой мир и таким образом приходят к внутренней гармонии.
Когда мы открывали свой новый салон на пр. Дзержинского 115, стал вопрос: как сделать открытие интересным?
Мне пришла идея организовать выставку картин наших клиентов. Лето, казалось, все на дачах и отпусках. Идея могла оказаться провальной, но достаточно быстро у нас собралось более ста работ. Так и родилось название выставки «Сто вышитых работ». На презентации салона я увидела, что люди хотят поделиться своими успехами и передать свой опыт, пообщаться в кругу единомышленников. Так у меня родилась мечта создать площадку для общения увлеченных и творческих людей, которые бы могли рассказать о том, как они творят и создают, найти близких по духу людей, напитаться вдохновением, показать свои работы. Более того, возможно, кто-то может получить свои заказы, кто-то поменяет свою жизнь, будет заниматься любимым делом и получать при этом доход.
Своя игра
Думаю, я долгое время играла чужую игру, игру своих родителей, которых очень люблю. Они хотели, чтобы я была послушной девочкой, которая учится в аспирантуре, преподает в институте, ходит на лекции, пишет научные работы. В какой-то момент я поняла, что это не мое. Теория, преподавание, научная работа — это все ко мне никакого отношения не имеет. Во мне жило постоянное ощущение не своего места. Мне понадобилось шесть долгих лет, чтобы наконец понять: я не смогу быть тем преподавателем, который запомнится моим студентам надолго.
Моя игра началась с выходом в декретный отпуск. Своего рода тайм-аут, который мне предоставила жизнь, чтобы сделать глубокий вдох и подумать, что действительно важно.
Мой муж в то время начал свой бизнес, делал рамки на заказ. Однажды утром я вошла к нему в мастерскую и увидела, как его ударило током. Правая рука повреждена, а у него заказ, который был очень важен для нас! Заказ для крупной фотовыставки, которую просто так не перенесешь.
Беременная первым ребенком, на девятом месяце, я стала рядом со своим мужем. Мы вместе пилили рамы. Надеюсь, мой врач не будет это читать. (Улыбается.)
Мне нужен был полный покой, а я как заведённая работала практически сутки. Причем ощущения усталости совсем не было, а лишь азарт от того, что делаешь. Заказ был сдан вовремя.
Кстати, это был единственный момент, когда я делала рамы. Участвуя в своем бизнесе на всех этапах, принципиально не делаю рамы! Эту работу оставляю мужчинам.
Но тот заказ открыл для меня дверь в другой мир. Оказывается, люди занимаются разными хобби: вышивают крестиком, складывают пазлы, пишут картины и много чего еще делают для души. Для кого-то очень ценны воспоминания о приятной поездке, особенном моменте в жизни. И все эти истории можно заключить в раму, оформить, превращая алмаз в бриллиант.
У меня появилась возможность реализовать себя в индивидуальном оформлении, превращая просто хобби в шедевр. Вот тогда я начала играть в свою интересную творческую игру.
Зарядка внутреннего аккумулятора
Я давно сроднилась с главным законом успешных людей. Это закон 100% ответственности. Все, что происходит в твоей жизни и с тобой, полностью зависит только от тебя. Когда в твоей жизни начинается своя игра, этот закон начинает работать на полную катушку. Ты становишься хозяйкой своей судьбы: и какая разница, какая погода, если у тебя сегодня интересный заказ и куча планов на день.
Хотя, наверное, не буду лукавить, есть «третье лицо», которое я иногда виню — это мой муж. Основная опасность семейного бизнеса: стирается грань, в какой момент вы партнеры, а в какой — муж и жена. И возникает желание по-женски переложить ответственность за бизнес-решение на сильное мужское плечо. Особенно если решение не очень удачное.
Наверное, мой внутренний аккумулятор — с самоподзарядкой. Ощущение, что он садится, возникает, когда нет понимания, что делать дальше. Когда кажется, что все сделала и некуда двигаться. И тут новые идеи, новые планы — аккумулятор показывает опять 120%.
«Чистое везение»
Наверное, единственным везением можно считать, что я не работаю в прямом смысле этого слова. Я занимаюсь тем, что мне интересно, и главное — в моей сфере нет ограничений и потолка, в который можно упереться головой. При этом конкуренция не дает стоять на месте.
Учителя
Самую большую благодарность я испытываю к своим родителям. Мое детство — это ощущение безусловной любви. Я не помню себя ребенком, с детства я была личностью, с которой советуются и с которой считаются. Мой отец — художник, мама — инженер. Для них важно было расширение моего кругозора. Наша семья много путешествовала: Прибалтика, Россия, Северный Кавказ, Украина. Отец с пяти лет брал меня с собой на выставки, выездные семинары художников и фотографов. Я росла в атмосфере творчества. У меня был собственный фотоаппарат, которым я умудрилась заснять за полдня четыре пленки. Это можно позволить себе в эру цифрового фото, но не тогда, когда каждый кадр должен быть обдуманным. И у меня из более ста кадров получились красивыми два, но папа был мной очень горд. Причем у нас была своя фотолаборатория, где мы все это печатали. Тогда я четко понимала всю последовательность в таинстве появления фотографии.
Мама очень любила читать и привила мне любовь к книгам. Я прочитала Робинзона Крузо во втором классе за два дня. Я читала на ходу. Но больше всего я любила листать папины книги по искусству. Уже в шесть лет моими любимыми художниками были художники эпохи Возрождения: Тициан, Боттичелли, Леонардо да Винчи. Из русских — Репин, Кустодиев, Васнецов, Иванов, Брюллов. Особенно впечатляли библейские образы в творчестве с папиными историями.
Знаете, на всех этапах моей жизни встречались добрые и отзывчивые люди, которые в меня верили и направляли. И я с большой благодарностью вспоминаю их.
Как удержать команду
Сегодня я в корне поменяла подход к найму, который звучит так: «Медленно нанимай, быстро увольняй».
Открывая новый салон в «Маяк Минска», сотрудников ищем не спеша. Я готова сама «закрыть» вакансию дизайнера, чтобы не взять случайного человека. Впервые мы осуществляли наём через конкурс. Первый этап — просто собеседование, второй этап — конкурс, где нужно проявить себя. Раньше было все наоборот: я руководствовалась личными симпатиями, а потом долго объясняла, почему нужно сделать работу так или иначе.
На одном тренинге мне очень понравилась мысль: для хороших сотрудников мотивация в принципе не нужна. И моя команда — этому подтверждение. Я хочу, чтобы со мной были только люди, которые преданы нашему делу, искренне любят то, чем они занимаются. Для меня это важно. Мне повезло с такими людьми, это мои дизайнеры, а в настоящий момент, мои арт-директора Татьяна Плавинская и Татьяна Кенть. Своим отношением к работе за долгие годы они подтвердили эту мысль.
Почему вы — победительница «Леди Босс — 2017»?
Я Леди Босс, потому что это проект о современной успешной женщине, которая любит свое дело, умеет им управлять, стремится к постоянному личному и бизнес-росту и при этом желает быть просто красивой и нежной женой и мамой. И это обо мне!
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Cегодня знакомимся с невероятно творческой бизнес-леди Ольгой Гринкевич - генеральным директором/соучредителем сети багетных мастерских"БелБагетМастер".
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