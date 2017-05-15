Генеральный партнёр

Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс — 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.

И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.

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Cегодня знакомимся с невероятно творческой бизнес-леди Ольгой Гринкевич — генеральным директором/соучредителем сети багетных мастерских «БелБагетМастер» .

Большая мечта

Для меня все же непонятна грань между мечтой и целью. Мечты, в моём понимании, — это то, что ты не собираешься делать. С мечтой приятно жить. Мне представляются люди, спокойно лежащие на диване и мечтающие.

Если рассматривать мои мечты, то они плавно становятся моими целями.



фото: Татьяна Тихомирова

Хотя нет, была одна мечта, которая казалась несбыточной. Но даже она сбылась. Мне очень хотелось дочку. Это милые бантики, платьюшки, веселое щебетание. Двое чудесных сыновей: абсолютно разных, по-своему любимых. То, что у меня будет трое детей, я не могла представить.

Но в День матери, 14 октября, появилась наша любимица, обожаемая мальчишками, милая гармония нашей семьи — дочь Эрика. А я стала многодетной матерью. И сейчас моя главная цель воспитать детей так, чтобы они выросли в ладу с собой и окружающим их миром.



Фото из семейного архива

Для меня очень важно оставаться личностью, любить, но не растворятся. Многие женщины завязаны на круге «семья, работа» и часто забывают, что для них самих важно.

Женщина в творчестве учится слышать себя — и мои клиентки тому подтверждение. Они находят в своих хобби себя, выстраивают свой мир и таким образом приходят к внутренней гармонии.

Когда мы открывали свой новый салон на пр. Дзержинского 115, стал вопрос: как сделать открытие интересным?

Мне пришла идея организовать выставку картин наших клиентов. Лето, казалось, все на дачах и отпусках. Идея могла оказаться провальной, но достаточно быстро у нас собралось более ста работ. Так и родилось название выставки «Сто вышитых работ». На презентации салона я увидела, что люди хотят поделиться своими успехами и передать свой опыт, пообщаться в кругу единомышленников. Так у меня родилась мечта создать площадку для общения увлеченных и творческих людей, которые бы могли рассказать о том, как они творят и создают, найти близких по духу людей, напитаться вдохновением, показать свои работы. Более того, возможно, кто-то может получить свои заказы, кто-то поменяет свою жизнь, будет заниматься любимым делом и получать при этом доход.





Своя игра

Думаю, я долгое время играла чужую игру, игру своих родителей, которых очень люблю. Они хотели, чтобы я была послушной девочкой, которая учится в аспирантуре, преподает в институте, ходит на лекции, пишет научные работы. В какой-то момент я поняла, что это не мое. Теория, преподавание, научная работа — это все ко мне никакого отношения не имеет. Во мне жило постоянное ощущение не своего места. Мне понадобилось шесть долгих лет, чтобы наконец понять: я не смогу быть тем преподавателем, который запомнится моим студентам надолго.



фото: Татьяна Тихомирова

Моя игра началась с выходом в декретный отпуск. Своего рода тайм-аут, который мне предоставила жизнь, чтобы сделать глубокий вдох и подумать, что действительно важно.

Мой муж в то время начал свой бизнес, делал рамки на заказ. Однажды утром я вошла к нему в мастерскую и увидела, как его ударило током. Правая рука повреждена, а у него заказ, который был очень важен для нас! Заказ для крупной фотовыставки, которую просто так не перенесешь.

Беременная первым ребенком, на девятом месяце, я стала рядом со своим мужем. Мы вместе пилили рамы. Надеюсь, мой врач не будет это читать. (Улыбается.)

Мне нужен был полный покой, а я как заведённая работала практически сутки. Причем ощущения усталости совсем не было, а лишь азарт от того, что делаешь. Заказ был сдан вовремя.

Кстати, это был единственный момент, когда я делала рамы. Участвуя в своем бизнесе на всех этапах, принципиально не делаю рамы! Эту работу оставляю мужчинам.

Но тот заказ открыл для меня дверь в другой мир. Оказывается, люди занимаются разными хобби: вышивают крестиком, складывают пазлы, пишут картины и много чего еще делают для души. Для кого-то очень ценны воспоминания о приятной поездке, особенном моменте в жизни. И все эти истории можно заключить в раму, оформить, превращая алмаз в бриллиант.

У меня появилась возможность реализовать себя в индивидуальном оформлении, превращая просто хобби в шедевр. Вот тогда я начала играть в свою интересную творческую игру.

Зарядка внутреннего аккумулятора

Я давно сроднилась с главным законом успешных людей. Это закон 100% ответственности. Все, что происходит в твоей жизни и с тобой, полностью зависит только от тебя. Когда в твоей жизни начинается своя игра, этот закон начинает работать на полную катушку. Ты становишься хозяйкой своей судьбы: и какая разница, какая погода, если у тебя сегодня интересный заказ и куча планов на день.

Хотя, наверное, не буду лукавить, есть «третье лицо», которое я иногда виню — это мой муж. Основная опасность семейного бизнеса: стирается грань, в какой момент вы партнеры, а в какой — муж и жена. И возникает желание по-женски переложить ответственность за бизнес-решение на сильное мужское плечо. Особенно если решение не очень удачное.



фото: Дарья Якубович

Наверное, мой внутренний аккумулятор — с самоподзарядкой. Ощущение, что он садится, возникает, когда нет понимания, что делать дальше. Когда кажется, что все сделала и некуда двигаться. И тут новые идеи, новые планы — аккумулятор показывает опять 120%.

«Чистое везение»

Наверное, единственным везением можно считать, что я не работаю в прямом смысле этого слова. Я занимаюсь тем, что мне интересно, и главное — в моей сфере нет ограничений и потолка, в который можно упереться головой. При этом конкуренция не дает стоять на месте.

Учителя

Самую большую благодарность я испытываю к своим родителям. Мое детство — это ощущение безусловной любви. Я не помню себя ребенком, с детства я была личностью, с которой советуются и с которой считаются. Мой отец — художник, мама — инженер. Для них важно было расширение моего кругозора. Наша семья много путешествовала: Прибалтика, Россия, Северный Кавказ, Украина. Отец с пяти лет брал меня с собой на выставки, выездные семинары художников и фотографов. Я росла в атмосфере творчества. У меня был собственный фотоаппарат, которым я умудрилась заснять за полдня четыре пленки. Это можно позволить себе в эру цифрового фото, но не тогда, когда каждый кадр должен быть обдуманным. И у меня из более ста кадров получились красивыми два, но папа был мной очень горд. Причем у нас была своя фотолаборатория, где мы все это печатали. Тогда я четко понимала всю последовательность в таинстве появления фотографии.

Мама очень любила читать и привила мне любовь к книгам. Я прочитала Робинзона Крузо во втором классе за два дня. Я читала на ходу. Но больше всего я любила листать папины книги по искусству. Уже в шесть лет моими любимыми художниками были художники эпохи Возрождения: Тициан, Боттичелли, Леонардо да Винчи. Из русских — Репин, Кустодиев, Васнецов, Иванов, Брюллов. Особенно впечатляли библейские образы в творчестве с папиными историями.

Знаете, на всех этапах моей жизни встречались добрые и отзывчивые люди, которые в меня верили и направляли. И я с большой благодарностью вспоминаю их.

Как удержать команду

Сегодня я в корне поменяла подход к найму, который звучит так: «Медленно нанимай, быстро увольняй».

Открывая новый салон в «Маяк Минска», сотрудников ищем не спеша. Я готова сама «закрыть» вакансию дизайнера, чтобы не взять случайного человека. Впервые мы осуществляли наём через конкурс. Первый этап — просто собеседование, второй этап — конкурс, где нужно проявить себя. Раньше было все наоборот: я руководствовалась личными симпатиями, а потом долго объясняла, почему нужно сделать работу так или иначе.

На одном тренинге мне очень понравилась мысль: для хороших сотрудников мотивация в принципе не нужна. И моя команда — этому подтверждение. Я хочу, чтобы со мной были только люди, которые преданы нашему делу, искренне любят то, чем они занимаются. Для меня это важно. Мне повезло с такими людьми, это мои дизайнеры, а в настоящий момент, мои арт-директора Татьяна Плавинская и Татьяна Кенть. Своим отношением к работе за долгие годы они подтвердили эту мысль.



фото: Татьяна Тихомирова

Почему вы — победительница «Леди Босс — 2017»?

Я Леди Босс, потому что это проект о современной успешной женщине, которая любит свое дело, умеет им управлять, стремится к постоянному личному и бизнес-росту и при этом желает быть просто красивой и нежной женой и мамой. И это обо мне!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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