Пенсионерка, которую в Гомеле сбил автобус, умерла в больнице

15 мая в больнице умерла женщина, которую в Гомеле сбил автобус МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МЧС

Напомним, авария произошла 11 мая , в 06.45. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса МАЗ ехал по улице Кирова со стороны Дынды. При повороте на улицу Советскую на разрешающий сигнал светофора он сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и в бессознательном состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы, где 15 мая умерла.