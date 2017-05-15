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Пенсионерка, которую в Гомеле сбил автобус, умерла в больнице

16.05.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
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15 мая в больнице умерла женщина, которую в Гомеле сбил автобус МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МЧС

Напомним, авария произошла 11 мая, в 06.45. По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса МАЗ ехал по улице Кирова со стороны Дынды. При повороте на улицу Советскую на разрешающий сигнал светофора он сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и в бессознательном состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы, где 15 мая умерла.

 
Теги: Гомель
 
 
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