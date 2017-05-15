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Пенсионерка, которую в Гомеле сбил автобус, умерла в больнице
15 мая в больнице умерла женщина, которую в Гомеле сбил автобус МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Напомним,
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и в бессознательном состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы, где 15 мая умерла.
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Авария произошла утром 11 мая.
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