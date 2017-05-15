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В Копыле из-за бесхозного рюкзака были эвакуированы 23 человека

16.05.2017 09:39 — Разное | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыле из-за бесхозного рюкзака были эвакуированы 23 человека. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома.

Заведующий магазином на ул. Тимковичской в Копыле 15 мая в 15:05 сообщил в милицию о том, что в торговом зале обнаружен бесхозный рюкзак. Место было оцеплено, из магазина были эвакуированы 23 человека. Правоохранители установили, что рюкзак принадлежит 42-летнему местному жителю. В ходе осмотра взрывоопасных предметов не обнаружено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заведующий магазином на ул. Тимковичской в Копыле 15 мая в 15:05 сообщил в милицию о том, что в торговом зале обнаружен бесхозный рюкзак.

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