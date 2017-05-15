Хакеры похитили новый фильм Walt Disney о пиратах карибского моря





Глава Walt Disney Боб Айгер рассказал о требовании хакеров заплатить выкуп за еще не выпущенный на экраны фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Речь идет о фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». По словам Айгера, хакеры пригрозили, что выпустят фильм, если компания не заплатит им крупный выкуп. Однако Walt Disney отказалась платить киберпреступникам. Сам Айгер не уточнил, о каком именно фильме идет речь. Он рассказал, что похитители затребовали большую сумму в биткоинах. В случае отказа они намереваются выложить в публичный доступ сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем выкладывать 20-минутные части фильма до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены.

По информации издания Deadline, речь идет о фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом в главной роли, премьера которого назначена на 26 мая.

Ранее, 29 апреля, хакеры из группы The Dark Overlord выложили в сеть десять эпизодов нового сезона сериала «Оранжевый - хит сезона», премьера которого была назначена на 9 июня 2017 года. До этого хакеры потребовали, чтобы компания Netflix заплатила им выкуп. После отказа они опубликовали первый эпизод нового сезона, а затем выложили в публичный доступ и остальные серии, пишет РБК .

Во всем мире 12 мая произошли массовые хакерские атаки. Им подверглись серверы больниц Великобритании, крупнейший железнодорожный оператор Германии, французский автопроизводитель Renault и другие. В России хакеры атаковали сервер МВД, телекоммуникационные компании - «МегаФон», «ВымпелКом» и МТС, Минздрав России, РЖД. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал Сбербанк.

Глава Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт сообщил, что в результате хакерской атаки пострадали 200 тыс. человек и организаций в 150 странах.