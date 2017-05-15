Внук подозревается в поджоге сарая бабушки

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе 10-летний мальчик подозревается в поджоге сарая своей бабушки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Хомичево поступило в дежурную часть 15 мая около 17.00. Возгорание произошло в деревянном хозяйственном строениии, принадлежащем пенсионерке 1944 года рождения. Огонь уничтожил крышу, повредил стены здания и имущество, сгорело 1,5 т соломы.

Специалисты считают, что причиной пожара стала детская шалость с огнем со стороны мальчика 2007 года рождения, который приходится хозяйке внуком.-0-