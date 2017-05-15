ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внук подозревается в поджоге сарая бабушки

16.05.2017 09:54 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе 10-летний мальчик подозревается в поджоге сарая своей бабушки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Хомичево поступило в дежурную часть 15 мая около 17.00. Возгорание произошло в деревянном хозяйственном строениии, принадлежащем пенсионерке 1944 года рождения. Огонь уничтожил крышу, повредил стены здания и имущество, сгорело 1,5 т соломы.

Специалисты считают, что причиной пожара стала детская шалость с огнем со стороны мальчика 2007 года рождения, который приходится хозяйке внуком.-0-

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре в деревне Хомичево поступило в дежурную часть 15 мая около 17.00. Возгорание произошло в деревянном хозяйственном строениии, принадлежащем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые: погубивший динозавров астероид ударил в наихудшем месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика