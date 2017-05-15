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Китай поможет Лукашенко бороться с революциями?

16.05.2017 10:07 — Разное | БДГ  
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Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами.

Так, заявил 16 мая на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь всемерно поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире, сообщили в Администрации главы государства.

В качестве примера этого он назвал взаимоотношения стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии спецслужб. «Создание совместной постоянно действующей рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму придаст новый импульс взаимодействию в этих сферах», - сказал президент.

Беларусь также заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества: в реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения.

Также Госсекретариат Совета Безопасности Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая выходят на подписание новых соглашений в области следственной и экспертной работы, согласованной миграционной политики.

Напомним, что рабочий визит в КНР президент Беларуси совершал 13-16 мая для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». В частности, Александр Лукашенко 15 мая выступил на заседании круглого стола глав государств - участников форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", в котором расхвалил политику Китая.

Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином подтянуть экономику политикой: нарастить инвестиции и уровень двусторонней торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами.

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