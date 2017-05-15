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Беларусь продлила ограничения на экспорт макулатуры

16.05.2017 10:08 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь продлила ограничения на экспорт макулатуры

Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совета министров №351, экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС макулатуры и отходов будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллесбумпром" и Министерством архитектуры и строительства.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного постановления.

Основные положения постановления вступают в силу с 16 мая 2017 года и действуют в течение шести месяцев, сообщила пресс-служба правительства.

 
 
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Беларусь продлила действие лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы таможенной территории Евразийского...

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