Вратарь сборной Латвии рассказал, почему не хочет играть в КХЛ

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин в интервью « Чемпионату » рассказал, почему не хочет играть в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: iihfworlds2017.com

— Мама у меня из Латвии, а папа — русский, из Москвы. Он погиб, когда мне было три года. Я же вырос в Швейцарии и больше себя ассоциирую с этой страной. Я чувствую, что мой дом в Швейцарии. А как человек, конечно, я латыш. Играю за сборную Латвии, для меня это самое главное. Я с детства играю в Швейцарии, поэтому считаюсь швейцарским хоккеистом в местном чемпионате. На сколько планирую задержаться в Швейцарии? Не знаю, посмотрим. Если будет звонок из моей мечты (клуба НХЛ — «Чемпионат»), то я сразу же соберу чемодан и уеду.

На чемпионате мира я должен понять, чего мне не хватает и в чем надо прибавлять. Хочется услышать от соперников, что они думают о моей игре. Было бы здорово, например, если бы Панарин сказал мне, как я играю.

Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ. Я даже не слежу за этой лигой и не знаю, какие там есть команды. В России я был только один раз — в прошлом году на чемпионате мира в Москве. Может быть, в других городах очень здорово, мне трудно сказать. Но первое впечатление у меня не очень. Москва, конечно, красивый город, но там так много людей. До арены там нужно было ехать очень долго! — рассказал Мерзликин, в 2014 году выбранный «Коламбусом» на драфте НХЛ, а в сезоне-2015/16 названный лучшим голкипером элитной лиги чемпионата Швейцарии.



Фото: iihfworlds2017.com

В 5 матчах на чемпионате мира в Кельне 23-летний Элвис Мерзликин пропустил 8 шайб и отразил 94,63% бросков. Это второй показатель среди вратарей, которые провели на турнире не менее 4 матчей (лучше только у россиянина Андрея Василевского — 95,28%).

Ранее Мерзликин, выступающий в Швейцарии за «Лугано», признавался, что хотел бы проверить себя на фоне сборной России и знаменитых бросков-«уантаймеров» Александра Овечкина. Латвийский голкипер выразил сожаление, что Овечкин не примет участия в чемпионате мира.

Впрочем, с Артемием Панариным и компанией Мерзликину на этом турнире встретиться тоже не довелось. 15 мая на поединок с Россией тренерский штаб выставил его напарника Иварса Пунненова, который пропустил 5 шайб. Мерзликина же, судя по всему, приберегли на сегодняшний поединок против хозяев турнира немцев (начало в 21.15 по минскому времени), где будет решаться судьба последней путевки в четвертьфинал от группы «А». Перед очной встречей Латвия и Германия набрали по 9 очков и делят 4−5-е места в своей группе.

Фото: iihfworlds2017.com

Календарь оставшихся матчей групповой стадии ЧМ-2017



