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Белорусы все же остаются в хоккейной элите

16.05.2017 10:25 — Разное | БДГ  
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Несмотря на серию крупных поражений на чемпионате мира по хоккею во Франции сборная Беларуси все равно останется в мировой хоккейной элите.

Это стало возможным, благодаря тому, что сборная Дании 15 мая со счетом 2:0 обыграла Италию, которая проиграла на турнире все семь матчей и в следующем сезоне снова будут выступать в первом дивизионе.

Что касается белорусов, то они проведут 16 мая заключительный матч на чемпионате против хоккеистов из Норвегии. Особого значения игра не имеет, поскольку норвежцы в плей-офф не попадут, а белорусы не поднимутся выше седьмого места в таблице группы. 

Напомним, что на чемпионате мира Беларусь проиграла пять матчей, а выиграла один – против сборной Словении. 9 мая президент страны Александр Лукашенко заявил, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта. Он также отметил, что ему стыдно за белорусских спортсменов.

В частности, президент раскритиковал игру белорусских хоккеистов с финнами и канадцами, на которая, по его мнению, – «вообще стыдобища» и белорусам на нее «лучше было бы не выходить».

 
 
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Несмотря на серию крупных поражений на чемпионате мира по хоккею во Франции сборная Беларуси все равно останется в мировой хоккейной элите.

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