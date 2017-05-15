Белорусы все же остаются в хоккейной элите

Несмотря на серию крупных поражений на чемпионате мира по хоккею во Франции сборная Беларуси все равно останется в мировой хоккейной элите.

Это стало возможным, благодаря тому, что сборная Дании 15 мая со счетом 2:0 обыграла Италию, которая проиграла на турнире все семь матчей и в следующем сезоне снова будут выступать в первом дивизионе.

Что касается белорусов, то они проведут 16 мая заключительный матч на чемпионате против хоккеистов из Норвегии. Особого значения игра не имеет, поскольку норвежцы в плей-офф не попадут, а белорусы не поднимутся выше седьмого места в таблице группы.

Напомним, что на чемпионате мира Беларусь проиграла пять матчей , а выиграла один – против сборной Словении. 9 мая президент страны Александр Лукашенко заявил , что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта. Он также отметил, что ему стыдно за белорусских спортсменов.

В частности, президент раскритиковал игру белорусских хоккеистов с финнами и канадцами, на которая, по его мнению, – «вообще стыдобища» и белорусам на нее «лучше было бы не выходить».