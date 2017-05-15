В Крупском районе опрокинулся минивэн: водитель погиб

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе опрокинулся минивэн, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 15 мая около 21.00 на неосвещенном участке дороги вблизи д.Дубровка. Житель Пинска 1971 года рождения, управляя машиной "Опель Зафира", на закруглении проезжей части не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Известно, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка.-0-