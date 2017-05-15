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Максим Рыженков, скорее всего, сохранит пост главы Белорусской федерации баскетбола

16.05.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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В баскетбольной федерации прошло заседание исполкома. Его результатом стала единогласная поддержка кандидатуры действующего председателя Максима Рыженкова на отчетно-выборной конференции, которая пройдет в ближайший четверг.


Максим Рыженков. Фото с сайта noc.by

Той же позиции, как стало известно pressball.by, придерживаются и областные федерации — то есть регионы также за то, чтобы первый заместитель главы администрации президента Рыженков продолжал занимать главную должность в БФБ.

Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокау» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова.

Отметим, что по итогам специально созванного совместного заседания совета и исполкома Белоруской федерации гандбола также была поддержана кандидатура нынешнего главы Владимира Коноплева. Так что революционная смена руководителей (экс-спортсмены вместо чиновников), как «рекомендовано» в письме НОКа, разосланном по всем федерациям, может затронуть далеко не все виды спорта.

Напомним, что 26 апреля Максим Рыженков покинул пост первого вице-президента НОК, сейчас эти функции выполняет директор РЦОП «Раубичи» и форвард хоккейной команды президента Андрей Асташевич.

 
 
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В баскетбольной федерации прошло заседание исполкома. Его результатом стала единогласная поддержка кандидатуры действующего председателя Максима Рыженкова на...

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