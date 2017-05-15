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Максим Рыженков, скорее всего, сохранит пост главы Белорусской федерации баскетбола
В баскетбольной федерации прошло заседание исполкома. Его результатом стала единогласная поддержка кандидатуры действующего председателя Максима Рыженкова на отчетно-выборной конференции, которая пройдет в ближайший четверг.
Той же позиции, как стало известно
Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокау» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова.
Отметим, что по итогам специально созванного совместного заседания совета и исполкома Белоруской федерации гандбола также была поддержана кандидатура нынешнего главы Владимира Коноплева. Так что революционная смена руководителей (экс-спортсмены вместо чиновников), как
Напомним, что 26 апреля
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В баскетбольной федерации прошло заседание исполкома. Его результатом стала единогласная поддержка кандидатуры действующего председателя Максима Рыженкова на...
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