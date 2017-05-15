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В Слуцке парень вызвался подвезти 20-летнюю девушку, а та в "благодарность" угнала его BMW

16.05.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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В минувшую субботу в Слуцке девушка угнала автомобиль у парня, который вызвался ее подвезти домой. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.


26-летний парень решил подвезти незнакомку, которая ловила автомобиль у городского кафе. В машине молодые люди разговорились, и 20-летняя попутчица приняла предложение водителя продолжить знакомство у него дома.

— После распития спиртного хозяин квартиры уснул. Этим воспользовалась гостья. Она забрала ключи от автомобиля и поехала на нем разъезжать по окрестностям, — рассказал начальник уголовного розыска Слуцкого РОВД Станислав Чухольский.

Однако далеко уехать из райцентра не удалось. Вблизи деревни Лучники машина сломалась. Девушка обыскала салон автомобиля и нашла деньги, золотое кольцо и навигатор. Все это она забрала себе, а автомобиль бросила на дороге.

— Когда самостоятельные поиски BMW не дали никаких результатов, потерпевший заявил о пропаже в милицию. Правоохранители, получив подробное описание злоумышленницы, оперативно установили ее личность и задержали, — сказали УВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Также будет дана правовая оценка хищению имущества из угнанного автомобиля. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

 
Теги: знакомства
 
 
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Злоумышленнице грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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