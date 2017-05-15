|
Беларусь и Китай могут установить взаимный безвизовый режим на 30 дней
Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней.
На встрече в Пекине 16 мая президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпинь поручили компетентным органам двух стран предметно проработать эту возможность, передает
Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Также есть договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая. КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.
"Сейчас министерства иностранных дел двух стран согласно поручению будут предметно отрабатывать документ, возможности. Как правило, нужно несколько месяцев, чтобы выйти на реализацию поручения", - отметил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.
Напомним, что с 12 февраля в Беларуси
Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан»
Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия
В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии