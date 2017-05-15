Беларусь и Китай могут установить взаимный безвизовый режим на 30 дней

Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней.

На встрече в Пекине 16 мая президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпинь поручили компетентным органам двух стран предметно проработать эту возможность, передает БелТА .

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Также есть договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая. КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.

"Сейчас министерства иностранных дел двух стран согласно поручению будут предметно отрабатывать документ, возможности. Как правило, нужно несколько месяцев, чтобы выйти на реализацию поручения", - отметил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Напомним, что с 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января. Согласно документу, пятидневный безвизовый въезд распространяется на все страны ЕС, Бразилию, США, Японию, Индонезию. Отдельные требования в указе выдвигаются к гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа - им необходимо иметь действительную многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию.

Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия ввела на территории трех сопредельных с Беларусью областей - Псковской, Смоленской и Брянской - пограничные зоны с предупреждающими знаками. Они установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию. А глава Роспотребнадзора заявила , что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.