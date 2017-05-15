ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Китай могут установить взаимный безвизовый режим на 30 дней

16.05.2017 10:43 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней.

На встрече в Пекине 16 мая президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпинь поручили компетентным органам двух стран предметно проработать эту возможность, передает БелТА.

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Также есть договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая. КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней.

"Сейчас министерства иностранных дел двух стран согласно поручению будут предметно отрабатывать документ, возможности. Как правило, нужно несколько месяцев, чтобы выйти на реализацию поручения", - отметил посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.

Напомним, что с 12 февраля в Беларуси начал действие безвизовый режим для граждан восьмидесяти стран мира. Воспользоваться им можно при въезде через аэропорт «Минск» на пять дней.

Указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» был подписан Александром Лукашенко 9 января. Согласно документу, пятидневный безвизовый въезд распространяется на все страны ЕС, Бразилию, США, Японию, Индонезию. Отдельные требования в указе выдвигаются к гражданам Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа - им необходимо иметь действительную многократную визу государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию.

Примечательно, что в преддверии введения безвизового режима Россия ввела на территории трех сопредельных с Беларусью областей - Псковской, Смоленской и Брянской - пограничные зоны с предупреждающими знаками. Они установлены для граждан третьих стран, следующих из Беларуси в Россию. А глава Роспотребнадзора заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств - это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Максим Рыженков, скорее всего, сохранит пост главы Белорусской федерации баскетбола
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика