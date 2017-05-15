16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщина подожгла дом возлюбленного в Щучине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Во время романтической встречи с распиванием спиртного мужчине позвонила на мобильный телефон другая женщина. Не став разбираться, 35-летняя женщина затеяла ссору, в результате которой хозяин дома выставил ее за порог. В отместку она решила поджечь дом возлюбленного, начав с дверей. Дверь и коробка воспламенились, но очаг пожара удалось потушить.

Владелец жилья не простил свою подругу и через несколько часов раздумий обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на уничтожение или повреждение имущества".-0-